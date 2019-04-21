Защитник ЦСКА Дивеев в матче с "Локомотивом" получил закрытую черепно-мозговую травму

В матче 24-го тура российской премьер-лиги "Локомотив" на поле "РЖД-Арены" в Москве сыграл вничью с ЦСКА – 1:1. Защитник армейцев Игорь Дивеев после игры был доставлен в госпиталь в связи с повреждением, полученным в столкновении с одноклубником Якой Бийолом.

Обследование подтвердило у игрока закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленно-рваную рану верхней губы. Как сообщает пресс-служба ЦСКА, решение об участии игрока в ближайших матчах будет принято позднее.

Напомним, "Локомотив" с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице, а ЦСКА расположился на четвертой строчке, имея в активе 41 очко. В следующем матче чемпионата России железнодорожники 24 апреля на выезде сыграют с "Ростовом", а армейцы в тот же день примут "Анжи".