Медведев указал на важность баланса в экономике
17 апреля премьер Дмитрий Медведев выступил перед Государственной Думой с ежегодным отчетом о деятельности правительства России за прошедший год. Такого отчета требует статья 114 Конституции Российской Федерации. Затем председатель правительства ответил и на вопросы депутатов. Было интересно.
У екатеринбуржцев Лопаткиных малышей теперь трое — многодетная семья. Появились льготы. Например, компенсация за коммунальные платежи. Многодетные семьи могут быть уверены в помощи государства, заверил депутатов премьер Дмитрий Медведев. Для многих родителей существенной поддержкой стало бы увеличение пособия на детей до трех лет, отмечают единороссы. И с этим не поспоришь.
"Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия. Сделать это, начиная со следующего года. Мои коллеги готовят сейчас предложения, направленные на то, чтобы это пособие носило адресный характер, чтобы его реально получали как раз те, кто в нем нуждается", — заявил Медведев.
"Решение – замечательное. Почему левые не поддерживают? Это то, чего мы ждали 25 лет. Коммунизм сколько строили, так и не построили, а здесь решение есть. Поэтому давайте быть более объективными", — призвал Вячеслав Володин, председатель Госдумы.
Социальная сфера была одной из главным тем во время выступления премьера. К этому отчету правительства на Охотном ряду — особое внимание. Для обновленного состава кабмина он — первый. Более того, речь идет не только о том, что сделано. В центре дискуссии — вектор развития страны на годы вперед.
Курс предельно ясен: 12 национальных проектов. 26 триллионов рублей заложены. Серьезные деньги, но и задачи масштабные.
"Сегодня жизнь в нашей стране далека от того идеала, ради которого мы все с вами вне зависимости от фракционной принадлежности работаем. Многим людям трудно, некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 миллионов человек живут так, как жить не должны", — подчеркнул Медведев.
Чтобы справиться с бедностью, создается реестр малообеспеченных семей. Пилотный проект запустили в восьми регионах. Развивается медицина. Появились 350 новых фельдшерско-акушерских пунктов, почти две с половиной сотни мобильных медицинских комплексов. Особое внимание — профилактике и диспансеризации.
"Нужно сделать так, чтобы люди не бегали между поликлиниками, а имели возможность пройти врачей в одной медицинской организации либо по месту работу, а если будет выявлено заболевание, — получить рекомендации продолжить лечение. И все это в свободный и оплачиваемый день, который обязаны предоставить работодатели", — сказал Дмитрий Медведев.
За год в России выдано полтора миллиона ипотечных кредитов. Возводится инфраструктура — например, 52 новые школы. Одна из них — в Самаре. В России начинают строить и малокомплектные школы. "Это в значительной части случаев — способ сохранить населенный пункт, поскольку есть в деревне школа — деревня живет, нет школы — деревня умирает, и поэтому нельзя ни в коем случае их бездумно объединять", — считает Дмитрий Медведев.
Но дело ведь не только в строительстве, напоминают депутаты. Не менее важно, например, чем кормят детей в школьных столовых.
"Необходимо, чтобы везде было предусмотрено сбалансированное, полноценное питание в школах, где в ассортименте должны быть и фрукты, и овощи, и мясная продукция", — сказал единоросс Сергей Неверов.
"Не могу не поддержать идею, связанную с системным отношением к питанию в школе. Давайте здесь сконцентрируем нашу работу и подготовим предложения", — отметил премьер.
Строятся дороги. Например, северный обход Калининграда. Удобнее стало путешествовать по стране. Одни едут посмотреть достопримечательности, другие торопятся на дачу. И переживают о перспективах так называемой дачной амнистии, которую премьер по инициативе депутатов соглашается продлить.
"Мы очень рады, что вы поддерживаете наше предложение о продлении дачной амнистии еще на год — до 1 марта 2020-го. За это спасибо. Теперь — о проблемах. Наша фракция считает невозможным признать работу финансово-экономического блока удовлетворительной", — заявил Сергей Миронов, руководитель "Справедливой России".
"Спасибо Сергею Михайловичу Миронову за оценку совместной работы. Какие-то вещи я могу поддержать, и, наверное, здесь есть проблемы в работе правительства. Какие-то вещи — не до конца", — отметил Дмитрий Медведев.
Финансово-экономический блок критикой, кажется, не напугать.
- У оппозиции наверняка будут сложные вопросы?
- Всегда выступление премьер-министра в Госдуме — это знаковое мероприятие. Здесь простой дискуссии точно ждать не стоит, — считает министр экономического развития Максим Орешкин.
Оппозиция возмущается: многие застарелые проблемы не решаются.
"Сегодня коллекторов не остановить, продолжают издеваться. Доли в квартирах продают. Десятки тысяч лжеинвалидов — виноваты врачи. Органы опеки — произвол. Из нормальной семьи забирают детей", — возмущен глава ЛДПР Владимир Жириновский.
Традиционный повод для упреков — на что идут деньги.
"Самая большая беда — это управление финансами. За прошлый год собрали 19,5 триллиона. Один триллион вообще не расписывали: куда он ушел?! 682 миллиарда использовало министерство без решения Думы. В любой стране за это выгонят с работы", — сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"По поводу распоряжения финансами. Мы должны думать не только о том, чтобы немедленно что-то профинансировать, но и о том, чтобы не разрушить общую сбалансированность всей финансовой системы страны", — считает Дмитрий Медведев.
Без полемики — никуда, но диалог строится по-партнерски. Когда речь идет о рассмотрении правительственных законопроектов, — никаких задержек.
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