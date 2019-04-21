Не революция, а эволюция: Путин рассказал выпускникам школы губернаторов, как лучше работать

Выпускники программы кадрового резерва – люди уже состоявшиеся: среди них 11 губернаторов и 2 министра. 17 апреля с ними встретился президент Владимир Путин. Как это было – в сюжете программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В этот день они ощущают себя, словно школьники на выпускном вечере, но даже в эти редкие минуты им не дают отвлечься – телефоны звонят бесконечно, эти люди живут и работают в бешеном ритме.

Экскурсия и встреча с главой государства — яркая точка в их напряженной учебе, когда нужно было каждый день доказывать, что ты самый лучший. Они сразу предлагают президенту реформировать правоохранительную, судебную системы и систему госуправления. Путин согласен, но призывает детально все продумывать.



"Подходить профессионально к любому шагу. Без лозунгов, а понимать, что происходит внутри системы, к чему мы должны прийти и что конкретно мы можем сделать сегодня, завтра и послезавтра, — говорит президент. — А если уж и делать какие-то операции, то искусно. Или лучше медикаментозными средствами работать. Так, чтобы без революции, а эволюционным путем двигаться к тому состоянию общества и системы управления, которые нам нужны".

Этому их и учили: модернизировать страну, не взирая на проблемы и сложности. Они в прямом смысле прошли огонь и воду.

Самоирония и остроумие – неотъемлемые качества хорошего руководителя. Перед вручением дипломов в Кремле они как истинные выпускники надевают мантии. После такого выпускного и такой учебы они уверены, что задачи, поставленные Путиным по выполнению сложных указов и обеспечению того самого рывка, выполнимы.