У королевы Елизаветы – двойной праздник

Королева Великобритании Елизавета Вторая отмечает в воскресенье день рождения. Королеве исполнилось 93 года, пишет РИА Новости.

Елизавета Вторая не только лидер государства, но и глава Церкви Англии. В этот двойной праздник — сегодня католическая Пасха — королева изменит традиции отмечать день рождения в кругу семьи и посетит службу в часовне святого Георгия в Виндзоре.

Так как день рождения Елизаветы Второй пришелся на воскресенье, артиллерийский салют будет дан в Тауэре и в Виндзоре в полдень в понедельник.

Елизавета Вторая постепенно передает обязанности монарха сыну принцу Чарльзу и внуку принцу Уильяму. В скором времени принц Гарри и его супруга Меган сделают Елизавету Вторую прабабушкой в восьмой раз.