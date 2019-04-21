Зеленский о своем политическом эксгибиционизме: не сориентировался и показал

Полицейские составили протокол об административном нарушении, которое совершил кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский. Он показал заполненный избирательный бюллетень.

Полиция прибыла в штаб Зеленского. Дело передадут в суд, юрист штаба Владимир Галайчук считает, что штраф за это правонарушение составит от 510 до 850 гривен.

"Зе!Команда" выложила видео об этом в YouTube.

На вопрос полиции, зачем он это сделал, Зеленский ответил, что попросили журналисты, а он не сориентировался и показал так, передает "Интерфакс".

Тем временем невестка президента Украины Петра Порошенко Юлия поддержала Елену Зеленскую , которая попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".

В субботу действующий президент Украины Петр Порошенко опубликовал видео с разоблачением Елены. Якобы она в 2014 году за деньги разместила план передвижения украинских войск в Донбассе. Порошенко перепостил запись Facebook Елены Зеленской от 16 апреля 2014 года. Голос за кадром комментирует, что она в этот день сделала репост страницы "Life Новости", на которой 15 тысяч рублей предлагалось тому, кто предоставит видео передвижения украинских войск в Донбассе. Видео разлетелось по интернету.

Порошенко написала в Facebook, что очень хорошо понимает чувства Елены, поскольку на нее за эти годы вылились тонны гнусной лжи. Но, к сожалению, перед ней так никто не извинился.