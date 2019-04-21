Рак касается каждого: онкологи поставили перед собой сложнейшую задачу
В Нижнем Новгороде завершился юбилейный — 10-й — съезд онкологов. В Нижегородском кремле собрались около 1000 членов Ассоциация онкологов России. И у всех одна цель — победить рак или, как было заявлено на съезде, превратить его как минимум в хроническое заболевание, с которым можно жить долго и полноценно. Задача невероятно сложная. Ежегодно этот диагноз ставят 600 тысячам россиян. Всего же на онкологическом учете у нас в стране стоят более 3,5 миллиона человек.
Помним и особое внимание государства к теме. В недавнем Послании Федеральному Собранию президент Путин заявил, что в ближайшие 6 лет на борьбу с онкологией выделяется триллион рублей. Средства направят на исследования, разработку новых технологий, оборудование и сотрудничество с зарубежными онкоцентрами. Но главное в битве с раком — это, конечно, ранняя диагностика.
На съезде был избран и президент Ассоциации онкологов России. Им стал академик РАН Андрей Каприн, онколог с мировым именем. Это его цитата: "Любой рак излечим, если выявить его на ранней стадии".
У Лизы уже второй курс химиотерапии. И при этом очень хорошие перспективы на выздоровление. Между лекарственными курсами детям лучше быть дома, пусть даже в съемной квартире.
Это солнечное жилье для семей с детьми, которые приезжают со всей России в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина, снимает благотворительный фонд "Спаси жизнь".
Национальный проект "Здоровье" на состоянии онкологической службы страны в целом сказался положительно. Но заболеваемость пока растет.
"В России выросла заболеваемость раком — уже больше 420 случаев на 100 тысяч населения. У нас уже почти 56% быстрой выявляемости. Растет количество первой, второй стадий. У нас уменьшается, слава Богу, одногодичная летальность", — сказал Андрей Каприн, президент Ассоциации онкологов РФ, главный онколог Минздрава РФ, академик РАН.
Нижний Новгород. Съезд онкологов. Разработана по поручению президента масштабная стратегия борьбы с онкологическими заболеваниями. Приоритетная цель на ближайшие 4 года — увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет.
Съезд работает несколько дней. Десятки секций. В зале нет свободных мест – значит, тема живая: обсуждают раннюю диагностику. То, что не видели еще десять лет назад, сегодня видят абсолютно отчетливо. Кроме технических задач предстоит побороть живущий в наших головах ложный страх заразиться раком (а он не заразен), и страх обнаружить у себя рак.
"В Корее, например, если ты не выполнил обязательный минимум мероприятий скрининговых по выявлению ранних форм рака или доклинических форм и вообще предраков, то вы будете лечить свое онкологическое заболевание за свой счет, не за счет государства", — пояснил Бадма Башанкаев, директор медицинской клиники.
Единая электронная система: карты, онлайн-консультации для врачей, пациентов — система по технологии big data свяжет все клиники от Калининграда до Чукотки.
"На выходе единая информационная система, то есть единая шина, которая будет позволять врачам специалистам, которые работают в учреждениях третьего уровня, контролировать в режиме онлайн ведение пациента. Я как главный специалист, онколог могу зайти в любую карту пациента и посмотреть, все ли делается, соблюдается, какие допущены промахи. Могу подсказать врачу", — отметил Евгений Билан, главный специалист, онколог Департамента здравоохранения ХМАО.
Разработано и действует в тестовом режиме мобильное приложение для врачей. Доктор берет пункцию и иголкой вносит материал в тест-систему. Система, биочип — разработки нижегородских онкологов. Небольшое устройство заменяет лабораторию.
"Это единственная технология в мире, которая позволяет этот высокоточный анализ сделать в условиях поликлиники, городской больницы. Даже врач не нужен", — заверил Святослав Зиновьев, директор научно-производственного предприятия "Биочип", врач-онколог.
Рак с метастазами в печени или прямой кишке еще недавно оставлял больным несколько недель жизни. Сегодня он излечим. В ближайшем будущем онкологи смогут совмещать облучение и иммунотерапию на клеточном уровне.
Толстые стены, специальная штукатурка — это узкий коридор называется "каньон". Не потому, что здесь горные пейзажи нарисованы, а потому, что здесь за стенами — мощное радиологическое оборудование, самое современное из того, что сейчас есть в мире.
Химиотерапия сегодняшнего дня уже не работает так жестоко и слепо, как несколько лет назад. Хирургические технологии сделали онкологов зрячими, а медицинские манипуляции — микроскопическими.
Операционная регионального онкоцентра. Яркая иллюстрация состояния всей онкослужбы страны. Помещение очень старое. А техника — новая. И — главное -врачи, ежегодные консультации за границей. Уникальные руки, знания. Процент выздоровевших пациентов здесь один из самых высоких.
"Совместно с российскими предприятиями мы проводим научные исследования в области разработки отечественного эндоскопического оборудования в рамках программы импортозамещения", — рассказал Сергей Пирогов, завотделом эндоскопии МНИОМ имени П. А. Герцена.
Профессор Пирогов вместе с японскими коллегами ведут большую программу по разработке нового эндоскопического оборудования. Потомственный хирург и профессор — его дед был директором института Герцена в 70-х годах. Легендарная личность. И вот внук Сергей Пирогов — уникальная династия, живой пример не просто сохранения русской хирургической школы, а с поиском новых решений старой болезни. Успехи есть. И есть уверенность в победе.
Улица Большая Покровская. Центр Нижнего Новгорода. Тысячи людей — ежедневно. Смотришь и понимаешь: рак — это то, что касается каждого. А значит, у средств массовой информации здесь особая роль. Поэтому, завершая сюжет о съезде онкологов в этом прекрасном городе, хочется сказать: пройдите раннюю диагностику, сделайте скрининг и живите в здоровом теле долго.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Украинцы выбрали перемены
- Серия терактов на Шри-Ланке
- Какую тайну скрывает "голос" Кремля
- Дмитрий Быков пришел в сознание
- Маск заговорил по-русски
Самое читаемое
-
Выстрелом в голову убит актер культового фильма
- "Прятки на сутки". В соцсетях набирает популярность новая садистская игра для детей
- Был обречен: экспертиза показала, что Дмитрий Марьянов умер бы в любой клинике
- Достаточно небольшого кусочка в день: назван продукт, вызывающий рак кишечника
- Застали врасплох: режиссер Владимир Меньшов стал жертвой телефонных аферистов
Телеканал "Россия"
-
Накал страстей, как на "Евровидении": "Ну-ка, все вместе!" с Сергеем Лазаревым
- На "Евровидении-2019" выступит Мадонна
- В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Миллиард"
- Все мужчины Аллы Пугачевой
Вести.Экономика
-
Задержан экс-владелец банка "Югра" Алексей Хотин
- Москва может отказаться от создания российско-китайского самолета
- Минэкономразвития оценило оборот попавших под запрет украинских товаров в $4,3 млрд
- Топ-10 самых несчастных экономик мира
- Иностранцы увеличили инвестиции в российские компании на 40%
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Автосалон в Нью-Йорке-2019: обзор новинок!
- Водителей хотят официально разделить на любителей и профессионалов
- УАЗ создал экспедиционную версию "Хантера" за миллион рублей
- Renault Arkana: моторов и модификаций становится больше
- Mercedes-Benz представил "вседорожный S-Class"
Недвижимость
-
Все в огне: крупнейшие пожары в истории архитектуры
- Россиянам посоветовали покупать хрущевки, чтобы меньше платить за ЖКХ
- Дачный сезон: как защитить себя при сделках с недвижимостью
- Как Instagram заставляет молодежь покупать жилье
- Дома на Рублевке сдаются по цене квартир в Москве
- Женщина избила поленом владельца дома, когда тот попросил заплатить
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: продукты с отрицательной калорийностью все-таки существуют
- Стало известно, как гастрит переходит в рак желудка
- Враг в отражении: что прыщи могут рассказать о здоровье
- В мужской бороде содержится больше микробов, чем в собачьей шерсти
- От ухудшения памяти до галлюцинаций: признаки шизофрении, которые стоит знать
Вести в 20.00
-
Порошенко и Зеленский встретились на стадионе
- Кабриолет "Аурус" отрепетировал парад
- 5% за каждый литр себе в карман: новое мошенничество на АЗС
- Доклад Мюллера: с Путиным никто не сговаривался
- Знаменитый Вернисаж в Измайлове может пойти под снос
Вести-Москва
-
В Подмосковье расследуют загадочную и жуткую смерть экстремала
- Смертельное ДТП: арестован внук бывшего вице-президента "АвтоВаза"
- Пассажиров лайнера "ЮТэйр" оштрафовали за страх
- Собянин рассказал о новшествах в столичных поликлиниках
- Мода на чтение: смартфоны против книг
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Астрономы обнаружили древнейшую молекулу во Вселенной
- Кто лучше скрывает измены, мужчины или женщины?
- Учёные восстановили функции мозга свиньи после смерти животного
- Чужой: метеор 2014 года пришёл не из Солнечной системы
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
В Сети появилось полное видео драки с участием Кокорина и Мамаева
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?