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21 апреля 201921:52 Алена Рогозина

Рак касается каждого: онкологи поставили перед собой сложнейшую задачу

В Нижнем Новгороде завершился юбилейный — 10-й — съезд онкологов. В Нижегородском кремле собрались около 1000 членов Ассоциация онкологов России. И у всех одна цель — победить рак или, как было заявлено на съезде, превратить его как минимум в хроническое заболевание, с которым можно жить долго и полноценно. Задача невероятно сложная. Ежегодно этот диагноз ставят 600 тысячам россиян. Всего же на онкологическом учете у нас в стране стоят более 3,5 миллиона человек.

Помним и особое внимание государства к теме. В недавнем Послании Федеральному Собранию президент Путин заявил, что в ближайшие 6 лет на борьбу с онкологией выделяется триллион рублей. Средства направят на исследования, разработку новых технологий, оборудование и сотрудничество с зарубежными онкоцентрами. Но главное в битве с раком — это, конечно, ранняя диагностика.

На съезде был избран и президент Ассоциации онкологов России. Им стал академик РАН Андрей Каприн, онколог с мировым именем. Это его цитата: "Любой рак излечим, если выявить его на ранней стадии".

У Лизы уже второй курс химиотерапии. И при этом очень хорошие перспективы на выздоровление. Между лекарственными курсами детям лучше быть дома, пусть даже в съемной квартире.

Это солнечное жилье для семей с детьми, которые приезжают со всей России в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина, снимает благотворительный фонд "Спаси жизнь".

Национальный проект "Здоровье" на состоянии онкологической службы страны в целом сказался положительно. Но заболеваемость пока растет.

"В России выросла заболеваемость раком — уже больше 420 случаев на 100 тысяч населения. У нас уже почти 56% быстрой выявляемости. Растет количество первой, второй стадий. У нас уменьшается, слава Богу, одногодичная летальность", — сказал Андрей Каприн, президент Ассоциации онкологов РФ, главный онколог Минздрава РФ, академик РАН.

Нижний Новгород. Съезд онкологов. Разработана по поручению президента масштабная стратегия борьбы с онкологическими заболеваниями. Приоритетная цель на ближайшие 4 года — увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет.

Съезд работает несколько дней. Десятки секций. В зале нет свободных мест – значит, тема живая: обсуждают раннюю диагностику. То, что не видели еще десять лет назад, сегодня видят абсолютно отчетливо. Кроме технических задач предстоит побороть живущий в наших головах ложный страх заразиться раком (а он не заразен), и страх обнаружить у себя рак.

"В Корее, например, если ты не выполнил обязательный минимум мероприятий скрининговых по выявлению ранних форм рака или доклинических форм и вообще предраков, то вы будете лечить свое онкологическое заболевание за свой счет, не за счет государства", — пояснил Бадма Башанкаев, директор медицинской клиники.

Единая электронная система: карты, онлайн-консультации для врачей, пациентов — система по технологии big data свяжет все клиники от Калининграда до Чукотки.

"На выходе единая информационная система, то есть единая шина, которая будет позволять врачам специалистам, которые работают в учреждениях третьего уровня, контролировать в режиме онлайн ведение пациента. Я как главный специалист, онколог могу зайти в любую карту пациента и посмотреть, все ли делается, соблюдается, какие допущены промахи. Могу подсказать врачу", — отметил Евгений Билан, главный специалист, онколог Департамента здравоохранения ХМАО.

Разработано и действует в тестовом режиме мобильное приложение для врачей. Доктор берет пункцию и иголкой вносит материал в тест-систему. Система, биочип — разработки нижегородских онкологов. Небольшое устройство заменяет лабораторию.

"Это единственная технология в мире, которая позволяет этот высокоточный анализ сделать в условиях поликлиники, городской больницы. Даже врач не нужен", — заверил Святослав Зиновьев, директор научно-производственного предприятия "Биочип", врач-онколог.

Рак с метастазами в печени или прямой кишке еще недавно оставлял больным несколько недель жизни. Сегодня он излечим. В ближайшем будущем онкологи смогут совмещать облучение и иммунотерапию на клеточном уровне.

Толстые стены, специальная штукатурка — это узкий коридор называется "каньон". Не потому, что здесь горные пейзажи нарисованы, а потому, что здесь за стенами — мощное радиологическое оборудование, самое современное из того, что сейчас есть в мире.

Химиотерапия сегодняшнего дня уже не работает так жестоко и слепо, как несколько лет назад. Хирургические технологии сделали онкологов зрячими, а медицинские манипуляции — микроскопическими.

Операционная регионального онкоцентра. Яркая иллюстрация состояния всей онкослужбы страны. Помещение очень старое. А техника — новая. И — главное -врачи, ежегодные консультации за границей. Уникальные руки, знания. Процент выздоровевших пациентов здесь один из самых высоких.

"Совместно с российскими предприятиями мы проводим научные исследования в области разработки отечественного эндоскопического оборудования в рамках программы импортозамещения", — рассказал Сергей Пирогов, завотделом эндоскопии МНИОМ имени П. А. Герцена.

Профессор Пирогов вместе с японскими коллегами ведут большую программу по разработке нового эндоскопического оборудования. Потомственный хирург и профессор — его дед был директором института Герцена в 70-х годах. Легендарная личность. И вот внук Сергей Пирогов — уникальная династия, живой пример не просто сохранения русской хирургической школы, а с поиском новых решений старой болезни. Успехи есть. И есть уверенность в победе.

Улица Большая Покровская. Центр Нижнего Новгорода. Тысячи людей — ежедневно. Смотришь и понимаешь: рак — это то, что касается каждого. А значит, у средств массовой информации здесь особая роль. Поэтому, завершая сюжет о съезде онкологов в этом прекрасном городе, хочется сказать: пройдите раннюю диагностику, сделайте скрининг и живите в здоровом теле долго.

Текст: "Вести недели"

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