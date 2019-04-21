В Томске мародеры попытались пустить на дрова раритетное деревянное здание

Несколько предприимчивых мужчин решили добыть дрова, разобрав здание, входящее в так называемый "Список-701", составленный в рамках программы по сохранению объектов деревянного зодчества Томска.

Как сообщают местные СМИ, в минувшую субботу, 20 апреля, прохожий заметил, как несколько человек "добывают" древесину, разбирая дом, находящийся по улице Гоголя, 24.

Автор видео вмешался в происходящее и в итоге спугнул "старателей", которые сочли за лучшее ретироваться, не устраивая предметных разбирательств.

Известно, что ранее здание было признано аварийным и расселено. Некоторое время назад неизвестные демонтировали с него резные наличники, а в этот раз оно практически полностью лишилось крыши.

Представитель городской мэрии заявил, что поисками мародеров займутся уже в ближайшее время, а сам объект деревянного зодчества скоро получит все документы, необходимые для участия в проекте "Дом за рубль", реализуемом в Томске с 2016 года, и гарантирующим существенные льготы для инвесторов, согласившихся сделать ремонт здания за свой счет.

Так, согласно условиям программы, арендатор, который произведет ремонтно-восстановительные работы, получит здание на 49 лет и будет платить за него один рубль в год. Аренда земельного участка, занимаемого таким строением, также обойдется в символическую долю процента от рыночной стоимости.