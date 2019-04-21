"Вести недели" побывали в "космической столице Украины"

И еще один репортаж о неспокойной стране Украине. На сей раз корреспондент "Вестей недели" отправилась в вотчину олигарха Коломойского в Днепропетровск, что после госпереворота переименован в город Днепр.

Днепр, словно ящерица, лишившаяся хвоста, в рамках декоммунизации остался без фамилии Петровского, заслуженного когда-то государственного деятеля.

Это город контрастов. Уже визитная карточка – башни-близнецы в центре словно намек на западные финансовые столицы — деньги и здесь водятся. Но садишься в метро — самое короткое в Европе, которое уже столько лет обещают продлить — уезжаешь на пару станций в глубь бывшего Днепропетровска. И вот она, когда-то промышленная слава. Отовсюду торчат трубы заводов, даже из разместившегося в храме Дома органной и камерной музыки. Одни дымят – значит, предприятие работает. Подходишь ближе к другим промзонам и понимаешь: заброшены.

Даже "Южмаш", десятилетия прославлявший Днепропетровск как космическую столицу Украины, почти остановил производство. Ракеты легендарного завода украшают территорию местного облисполкома. Но выпускают ли сейчас что-то подобное за этим километровым забором? На проходной "Южмаша" все вопросы о состоянии завода приравниваются к шпионажу.

И город Днепр, и теперь еще выборы непременно ассоциируются с фамилией Коломойского. Во-первых, это его родина. Во-вторых, многие украинские СМИ заявляют, что олигарх стоит за кандидатом Зеленским.

Игорь Коломойский — второй в списках самых богатых людей Украины. Империя его зарождалась за этой дверью — помещение рядом с днепропетровским цирком было первым офисом будущего олигарха. Коломойский не смог удержаться от покупки модной игрушки — футбольного клуба. При нем "Днепр" из участника финала Лиги Европы скатился до уровня команды, которую лишили профессионального статуса. Бизнесмен задолжал игрокам, тренерам и даже строителям стадиона.

Опять же за долги Коломойского лишили возможности контролировать "Укрнафту". Возможно, у него сжимается сердце при виде этих заправок — все же крупнейшая нефте- и газодобывающая компания страны. Хотя вряд ли он их видит — последние годы родине предпочитает Швейцарию и Израиль.

Еще одна боль – "ПриватБанк". Национализированное за одну гривну детище Коломойского. За несколько дней до выборов украинцев стали пугать новостями, что "ПриватБанк" может вернуться к Коломойскому. Но массово снимать деньги народ не побежал. Кажется, уже просто устал от постоянной нестабильности.

Единственные очереди в эти дни наблюдались только за открепительными удостоверениями. Люди готовы были стоять часами, чтобы их голоса не пропали.

Похоже, не все переживают за судьбу своих голосов. Аэропорт Борисполь. Вот большая группа на время выборов летит туда, где тоже будет жарко, в Шарм-эль-Шейх. Пассажиры проходят с чемоданами мимо и словно не замечают человека в военной форме, вот уже несколько дней живущего в аэропорту. Зато у журналистов — настоящее паломничество к страдальцу. Он объявил голодовку, пока Зеленский не извинится.

Даже высказывания, кстати, несвежие, еще 2016 года, кажется, не влияют на рейтинг Зеленского. Вот и в букмекерских конторах решили, кто явный лидер.

Тем временем в стране провели опрос: чего ждут украинцы от нового президента в первые 100 дней после выборов? В списке ожиданий — начать переговоры с Россией, бороться с коррупцией и — самое популярное — снизить коммунальные тарифы. Тем более что им когда-то обещали: газ станет дешевле. Вот только национальная акционерная компания "Нафтогаз" заявила: понижения цены не будет, а вот повышение — обязательно.