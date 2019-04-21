Ситуация с "Дружбой": хлоридов становится меньше

Качество российской нефти экспортной марки Urals, поступающей по нефтепроводу "Дружба" в Белоруссию и на Запад, постепенно улучшается. Проблема со значительным превышением норм хлорорганических соединений в смеси выявилась в пятницу, пишет РИА Новости. В воскресенье "Гомельтранснефть Дружба" заявила о постепенном снижении количества загранений в нефти.

Белоруссия попросила российскую компанию "Транснефть" задействовать северную ветку нефтепровода "Дружба" для подачи качественной нефти. Сейчас северная ветка загружена всего на 10 процентов.

На белорусских "Нафтане" и Мозырском НПЗ снизили загрузку и увеличили количество подаваемых реагентов для защиты технологического оборудования от коррозии. "Транснефть" в свою очередь, старается улучшить качество нефти в "Дружбе", подмешивая качественную нефть.

Загрязненная нефть закачивается в резервуары, объем некондиции оценивается на сегодняшний день в семьсот - тысячу тонн нефти. Белорусские эксперты считают, что для полной нормализации ситуации потребуется не менее 80 дней.