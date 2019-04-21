"Захватчика" России генерала Романенко призвали сдать анализы

Пользователи сети решили, что экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко слишком многого хочет, когда призывает захватить часть России в случае ее распада.

Романенко предложили отдать ключи от квартиры, где деньги лежат, проверить состояние здоровья, сдав анализы. Высказывались предположения, что генерал хочет обратить на себя внимание новых властей, но поскольку украинские чиновники постоянно городят такую чушь, разницы особой нет.

Ранее Романенко рекомендовал Киеву не упускать шанс, если обстоятельства изменятся, и захватывать часть России.

Это не первое заявление Романенко. Он уже сообщал, что для противодействия Москве Украине нужны ракеты, долетающие до Урала, передает РИА Новости.

Украинские министры часто выступают с резонансными заявлениями. 21 апреля министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун пожелала соотечественникам выполнить свой гражданский долг. Обычный выборный твит глава украинского минздрава сопроводила хештегом #Украина понад усе (что в переводе означает "#Украина превыше всего"). Образованные пользователи сети сразу обратили ее внимание один из символов нацистской идеологии Третьего рейха — лозунг "Германия превыше всего".