Восемь взрывов на Шри-Ланке унесли 215 жизней

Число погибших в результате восьми взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 215 человек. Ранее сообщалось о 207 погибших. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ланкийские СМИ, среди жертв — 35 иностранных граждан. Более 450 человек пострадали при взрывах. По подозрению в осуществлении взрывов задержаны семь человек.

Граждане России, по предварительным данным, в результате взрывов не пострадали. Однако МИД РФ и Ростуризм обратились к россиянам, отдыхающим в Шри-Ланке, с рекомендацией проявлять бдительность и осторожность, не покидать курортные зоны и воздерживаться от посещения мест массового скопления людей. Соответствующая рекомендация опубликована на сайте Ростуризма.

Во время празднования Пасхи 21 апреля в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов. В стране усилены меры безопасности с введен комендантский час. Соболезнования семьям погибших, пострадавшим, а также ланкийским властям уже выразили президент и премьер-министр РФ Владимир Путин и Дмитрий Медведев, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент США Дональд Трамп, ЕС, ООН, другие международные организации.