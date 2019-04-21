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21 апреля 201922:22 Дмитрий Киселёв

Киселёв: Сталин нам и нужен, и нет

Ведущие социологические центры России в преддверии Дня Победы публикуют исследования об отношении россиян к Сталину. Правда, вопрос, положительно ли вы относитесь к Сталину или отрицательно, представляется некорректным и в итоге может создать ложное впечатление, что Россия населена в основном сталинистами. Это не так.

Куда интереснее более детализированный опрос, что недавно опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По нему, лишь 5% населения России хотели бы жить при Сталине. Вот ключевая цифра. И если кто-то на каких-то других цифрах хочет навязать нам тезис "Сталин жив" и для России запрос на Сталина актуален, то эти 5% просто кричат: "Сталин мертв!" Мертв как политик, как государственная модель и как лозунг. Сталин — это прошлое. Не будущее, и нет запроса на Сталина в настоящем. Сталин – прошлое, как Иван Грозный, Борис Годунов и Николай Второй или Степан Разин. Неактуальная часть нашей истории.

И вот как раз отношение к Сталину как к истории и исследовал ВЦИОМ. В целом позитивно к Сталину у нас относятся около 60%, точнее 58. В этой цифре преобладает уважение – 48%, симпатии — лишь 6%, восхищения исчезающе мало — всего каких-то 4%.

Позитивное отношение люди объясняют, прежде всего, победой в Великой Отечественной: Сталин — верховный главнокомандующий. Ведущей или значительной его роль в победе над нацистской Германией считают сегодня 87% россиян. Плюс хорошие ассоциации со Сталиным связаны с восстановлением страны после войны, быстрым ростом экономики, индустриализацией, хотя "порядок был", еще дисциплина и сплоченность. Кто-то говорит о справедливости, но немного таких, но стабильность и надежность.

Страх, неприязнь, раздражение, отвращение, ненависть — суммарно к Сталину немного — 16%. Причина негатива — гонения, репрессии, ГУЛАГ. Это прежде всего. "Деспотом" и "тираном" Сталина называют 4%.

В целом цифры спокойные. Наверное, уже пора попробовать еще и структурировать Сталина, оценить его в соотношении хорошее — плохое. Так, как это сделали китайцы с Мао Цзэдуном. Там спустя три года после смерти Мао дискуссию об отношении к основателю современного Китая в зародыше прекратил Дэн Сяопин, предложивший считать деятельность Мао на 70% хорошей и на 30 — ошибочной. Решение было закреплено в 1979 году единогласным голосованием в Центральном комитете Компартии Китая. Народ такое соотношение принял, и с тех по поводу Мао никакие споры в Китае не ведутся. Его портрет — на деньгах и на центральной площади Пекина, а страна без оглядки и без комплексов стремительно движется к мировому лидерству.

Так вот попытку оценить Сталина по соотношению хорошего и плохого предприняло агентство "Россия сегодня" на ресурсе ria.ru. Опрос с участием более 15 тысяч пользователей показал, что больше других собрал вариант 80% в Сталине хорошего, 20% — плохого. На втором месте с небольшим отрывом — 90% в Сталине хорошего, 10% — плохого. Третий по популярности вариант, как у китайцев для Мао, — 70/30.

Как по мне, так я сам голосовал за эту пропорцию — 70/30. И все же 80/20 для Сталина оказался в опросе у нас наиболее популярным выбором. И, как представляется, именно такой расклад вполне может быть воспринят обществом с облегчением.

Мы, безусловно, будем помнить жертв преступных репрессий, чтить их память и повторять самим себе: "Больше — никогда!", но и воздавать Сталину должное за то хорошее, что сделано в России при его лидерстве. На мой взгляд, выглядит как рабочий общественный компромисс. В конце концов нет абсолютно идеальных лидеров. И каждый исторический деятель, если разобраться, — это всегда набор плюсов и минусов, что ведет и к противоречивым оценкам.

Вот, например, свежий опрос ВЦИОМ по лидерам нашего Отечества, где у респондентов спрашивали: как вам кажется, при каком руководителе страна развивалась, скорее, в правильном направлении, а при каком — скорее, в неправильном?

Путин – 72% в правильном, 17% — в неправильном. По положительным оценкам — чемпионский результат за весь советский период и вплоть до наших дней. Но на втором месте — Сталин — 65/21, а за ним — Брежнев — со сносными цифрами: 59/25. Куда более противоречив Ленин — 51/33. У Хрущева уже больше негатива — 39/40. Наихудшие результаты у лидеров, руливших страной до и после развала СССР, — Горбачева и Ельцина. Не поддерживают Ельцина сегодня 72% россиян, у Горбачева результат такой же, даже чуть хуже: его курс считают ошибочным 74% россиян.

Если подытожить. Да, была такая историческая фигура — Сталин. Личность из прошлого. Нужен ли нам Сталин сегодня? Точно нет. Надо ли стирать его из истории? Нет. Надо его там оставить. Но нужен ли нам Сталин вообще? И если да, то какой? Да, нужен. Как часть прошлого.

Текст: "Вести недели"

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