Трамп заявил, что демократы не хотят работать на благо народа

Президент США Дональд Трамп в воскресенье раскритиковал демократов, не желающих признать поражение и отказаться от обвинений в сговоре Трампа с Кремлем. Трамп заявил в Twitter, что радикальные демократы не хотят работать на благо народа, а впустую тратят время.

Despite No Collusion, No Obstruction, The Radical Left Democrats do not want to go on to Legislate for the good of the people, but only to Investigate and waste time. This is costing our Country greatly, and will cost the Dems big time in 2020!