"Хетафе" разгромил "Севилью" и поднялся в зону Лиги чемпионов

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Хетафе" на своем поле разгромил "Севилью". "Синие" отправили в ворота соперника три безответных мяча. Помимо этого, встреча была богата на события – два пенальти, два удаления и восемь желтых карточек.

У победителей встречи дубль оформил Хорхе Молина (45-я, 53-я минуты) и единожды отличился Хайме Мата (53). Два из трех голов был забиты с пенальти.

Стоит отметить, что на 45-й минуте гости остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил защитник Серхио Эскудеро, а на 74-й минуте поле по той же причине покинул оборонец хозяев поля Даконам Дьене. Также арбитр встречи показал игрокам обеих команд восемь желтых карточек.

"Хетафе" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 54 очками поднялся на четвертое место, в зону Лиги чемпионов, а "Севилья", прервавшая серию из трех побед, расположилась на пятой строчке, имея в активе 52 очка. В следующем туре "красно-белые" 25 апреля примут "Райо Вальекано", а "синие" в тот же день сыграют с мадридским "Реалом".