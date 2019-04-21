Трампа проверил "политический" проктолог
Автор: Дмитрий Киселёв
Минюст США наконец-то опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора Мюллера об отсутствии сговора Трампа с Россией. По логике, эти 448 страницу должны завершить двухлетнюю травлю президента Америки в прессе с целью его свержения — импичмента. В травле участвовали и спецслужбы США, что означает, что они работали против законно избранного президента. Сам Трамп уже назвал это попыткой госпереворота в США и пообещал сделать так, чтобы ни один из будущих американских лидеров не сталкивался с подобным. Намерение Трампа означает встречное расследование против участников рухнувшего расследования против него самого.
Понятно, что не все в американской прессе согласились с выводами Мюллера. Да оно и ясно, ведь точка в этом деле грозит разрушить многие репутации, которые до сих пор считались непререкаемыми. Поэтому ожесточение непримиримых лишь усиливается и приносит свои иррациональные результаты. Во всяком случае рейтинг одобрения Трампа чудесным образом пошел вниз.
Если еще до окончания расследования в марте деятельность Трампа одобряли 43% (данные Reuters/Ipsos), то сейчас цифра понизилась, лишь 37% взрослого населения США поддерживает работу Трампа. Более того, 47% высказались за отставку Трампа и целых 50% считают, что все же президент Трамп или кто-то из его штаба сотрудничали с Россией, чтобы повлиять на результаты выборов 2016 года. Не согласна с этой точкой зрения лишь треть американцев — 34%. То есть, как в анекдоте: ложки нашлись, но осадочек остался. Оставлять "осадочек" в американской прессе есть мастера.
Автор: Александр Христенко
Спецпрокурор Мюллер даже после публикации доклада скрывается от телекамер — на скорости залетел в подземный паркинг своего офиса на неприметном сером Subaru. Максимально скрыл лицо — надел бейсболку, темные очки. Два года работы. Полтысячи опрошенных свидетелей. 30 миллионов долларов. Насмарку. В его доклад, опубликованный в 11 утра в Вашингтоне, вчитывались до ночи — все-таки 448 страниц. Секретные материалы закрашены черным — иногда несколько строк, иногда целиком вся страница. Но вывод предельно ясен. Созданный сразу после поражения Хиллари Клинтон миф о сговоре Трампа с Россией развенчан.
Генпрокурор США Уильям Барр завил, что президент ни в чем не виновен, за что сразу подвергся нападкам, — у здания Минюста пикетчики поставили его фигуру из картона с припиской: "Я солгал американскому народу ради Трампа". Подключились и юмористические шоу.
Два с половиной года демократы, ведущие американские СМИ и бывшие руководители разведки времен Обамы напрямую называли Трампа предателем, агентом Кремля. Российское посольство в Вашингтоне даже подготовило свой доклад — на 120 страницах. Со ссылками на материалы американских газет и телеканалов, как раскручивалась антироссийская истерия. Примеров – сотни.
Политическая реальность Америки XXI века оказалась созвучна придуманному сюжету сериала "Игры престолов" эпохи Позднего Средневековья.
Никаких извинений от клеветников, конечно, не последовало. Придя в себя после осечки с докладом Мюллера, те же демократы, лояльные им СМИ и бывшие руководители спецслужб перешли в атаку, предлагая зрителям совсем диковинные конструкции.
"Раз не доказано, что был активный сговор, думаю, перед нами случай пассивного сговора", — заявил Джеймс Клеппер, экс-директор Национальной разведки США.
И, конечно, в докладе — утверждение, что Россия вмешивалась. Невозможно представить, чтобы Роберт Мюллер в этом своем докладе сказал в отношении России что-то иное, ведь он расследовал возможный сговор Трампа с Кремлем как раз на предмет вмешательства России. А если официально заявить, что вмешательства не было, тогда о чем это все вообще? И что два с половиной года делали спецпрокурор и весь политический Вашингтон?
При том что к самим якобы взломанным русскими хакерами серверам Демпартии за эти годы агенты ФБР так и не прикоснулись, неожиданно решили положиться на молодую частную контору CrowdStrike, которую наняли сами демократы. В Ассоциации ветеранов разведки, куда входят и бывшие сотрудники АНБ, мягко говоря, такому подходу удивлены.
"Директор ФБР Джеймс Коми заявил: а нам и не надо проводить следственные действия с этими компьютерами. Мы полагаемся на высококлассную фирму. Они нам все дадут. Знаете, этому нет оправдания. Тут должна быть какая-то причина. Ведь в то время Джон Маккейн и другие говорили: это объявление нам войны со стороны России. А ФБР даже не взглянула на эти компьютеры. Что-то здесь нечисто", — уверен Рэй Макговерн, сотрудник ЦРУ в отставке, бывший старший советник президента США по нацбезопасности.
Понимая все же, что с темой сговора глухо, демократы переключились на другой сюжет: то, что Трамп пытался распустить команду Мюллера и мешал тем самым правосудию. Усилить обвинительный уклон помогают легенды Голливуда, такие как Роберт де Ниро.
"У нас сейчас в Белом доме — гангстер. Я бы его заковал в наручники и вывел бы в оранжевой арестантской робе. Этот парень — абсолютный неудачник", — сказал актер.
Кто по итогам прошел, а кто провалил тест на политическую выживаемость, покажут ближайшие выборы. Уставшим от обвинений обитателям Белого дома приходят на ум и другие сравнения.
"По мне, это как пройти процедуру у "политического" проктолога. Генпрокурор, его заместитель заявили: препятствия правосудию не было. То есть президент вне подозрений", — отметил Келлиэнн Конуэй, советник Трампа.
Однако Мюллер, похоже, намеренно в докладе оставил место для инсинуаций. Вот цитата из доклада о том, что Трамп все же мог мешать расследованию: "В то время как доклад не содержит заключения, что президент совершил преступление, он также не реабилитирует его". То есть Трамп не обвинен, но, возможно, виновен. Странное для прокурора заключение.
Из-за этого вновь заговорили о импичменте. Впрочем, в Конгрессе осторожничают: для этого нужны серьезные обвинения и железные доказательства. Сейчас против Трампа, очевидно, нет ни того, ни другого. Президентские выборы не за горами, и лидеры демократов понимают: обжегшись на сговоре, на глупом импичменте они могут и погореть.
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