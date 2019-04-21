Гибель байкера в Петербурге попала на видео

В воскресенье, 21 апреля, на Товарищеском проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга разбился мотоциклист. Момент фатального ДТП попал на видео.

Судя по кадрам с регистратора, мотоциклист не справился с управлением, упал на бок и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia.

Как сообщил представитель правоохранительных органов, байкер — мужчина 1981 года рождения, скончался на месте аварии.