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21 апреля 201917:40

"Эвертон" забил четыре безответных мяча в ворота "Манчестер Юнайтед"

EPA

В матче 35-го тура английской премьер-лиги "Эвертон" на поле "Гудисон Парк" в Ливерпуле разгромил "Манчестер Юнайтед". "Ириски" отправили в ворота "Красных дьяволов" четыре безответных мяча. Для "МЮ" это поражение стало третьим в последних пяти играх.

У победителей встречи голами отметились Ришарлисон (13-я минута), Гилфи Тор Сигурдссон (28), Лука Динь (56) и Тео Уолкотт (64).

"Эвертон" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 49 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Манчестер Юнайтед" расположился на шестой строчке, имея в активе 64 очка. В следующем туре "ириски" 27 апреля на выезде сыграют с "Кристал Пэлас", а манкунианцы тремя днями ранее примут "Манчестер Сити".

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