Американский эсминец Ross вошел в порт Батуми

Эсминец военно-морских сил США Ross начал визит в Грузию с целью укреплению контактов между Вашингтоном и Тбилиси. Ross вошел в порт Батуми в воскресенье, пишет "Интерфакс". США и Грузия считают заходы боевых кораблей укреплением мира в регионе.

Ross является ракетным эсминцем класса Arleigh Burke. Корабль вооружен крылатыми ракетами Tomahawk, зенитными и противолодочными ракетами.

Американский эсминец покинет территориальные воды Грузии 25 апреля.