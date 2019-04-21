Адвокат Трампа сообщил о связях Клинтон с Украиной

О связях сотрудников предвыборного штата экс-госсекретаря и несостоявшегося президента США Хиллари Клинтон с представителями Украины стало известно от адвоката американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Джулиани удивлен тем, что никакого внимания СМИ этому факту не уделяет, хотя о контактах между штабом Трампа и Россией не написал только ленивый.

И хотя сам бы он не рекомендовал подобное взаимодействие, Джулиани ничего плохого в добытой таким образом информации не видит, передает ТАСС.

Украинский политик Виктор Медведчук говорил, что некоторые украинские политики и должностные лица были заинтересованы в победе Клинтон на президентских выборах 2016 года.