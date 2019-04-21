Гойко Митич ужаснулся, побывав на передовой в Донбассе

Автор: Дмитрий Киселёв

В ходе финальных дебатов кандидатов в президенты Украины на киевском стадионе Владимир Зеленский задал Петру Порошенко вопрос: правда ли, что "конфеты "Рошен" есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР? Порошенко ушел от прямого ответа, но привязался к слову "повстанцы". Мол, как же так можно говорить, если Украина борется с российской агрессией?!

На кандидата на пост верховного главнокомандующего официально обиделись и в ВСУ. В Facebook. "У нас "повстанцев" нет. У нас есть российская агрессия, — напоминание президента Украины. — Вооруженные силы Украины об этом не забудут и не простят. Никогда".

Вообще для Киева отказ признать несогласие самих жителей Донбасса с госпереворотом 2014 года — принципиальная позиция. А само по себе слово "повстанцы" означает, что конфликт — внутриукраинский, война — гражданская и что для прекращения огня нужны прямые переговоры с лидерами тех самых "повстанцев", а не с Москвой, что стороной конфликта не является.

Такой поворот неприемлем для США, которым выгодно использовать Украину лишь как расходный материал в противостоянии с Россией. Не приемлем он был и для Порошенко, ведь как тогда бы он получал международную помощь — для борьбы с собственным народом что ли? Само слово "повстанцы", будь оно введено в оборот, рушит всю нынешнюю конструкцию со всеми ее грязными деньгами. Поэтому-то "повстанцев" Порошенко до сих пор и боялся как черт ладана. Зеленский этого слова не боится. И это накладывает на него определенные обязательства.

В самом же Донбассе тоже говорят об "агрессии", но лишь Киева. Что же до выборов на Украине, то настроение там такое, что Донбасса это не касается.

Автор: Александр Сладков

В Донбассе к выборам на Украине относятся традиционно — по-соседски. Кто-то надеется, что новый президент сумеет остановить войну, кто-то сомневается, что подсчет голосов будет справедливым, но в основном люди равнодушны.

В донбасских окопах не до украинских выборов — солдаты заняты войной, это их главная повестка дня.

"Не знаешь, как у тебя день закончится. И к этому невозможно привыкнуть. Страшно", — сказал Виталий Боровой, военнослужащий народной милиции ДНР.

Накануне минские контактные группы Донбасса и Украины впервые за пять лет войны не смогли договориться о пасхальном перемирии. Киев саботировал его обсуждение, но позже Петр Порошенко объявил одностороннее – украинское — перемирие, обязуясь в любом случае не стрелять. Мы тут же отправились на линию фронта увидеть, как это обязательство действует.

"Они стреляют по нам. Вот такое перемирие. Здесь оно постоянно такое. Они все время обманывают. Сколько было перемирий, ни разу перемирия со стороны ВСУ не было", — сказал один из военнослужащих народной милиции ДНР.

У солдат Донбасса — никаких иллюзий, они в добровольный мир Украины не верят.

Киевом для голосования своих военных по ту сторону линии фронта создана специальная система, обкатанная в первом туре президентских выборов на Украине. Открыты специальные избирательные участки для солдат, офицеров и жителей прифронтовых поселков.

"Эти же люди и являются основной базой для фальсификаций. Они голосуют заранее, то есть без наблюдателей, по особой процедуре, дистанционно в закрытых участках, в которые они по безопасности не допускают лишних людей и проводят там 110 проверок. Так или иначе, это точно путь к фальсификациям", — считает Дмитрий Астрахань, офицер пресс-центра народной милиции ДНР.

Донбасс живет своей, отдельной жизнью, со своими заботами и радостями. Например, накануне в Донецке встречали "главного индейца всего мира" сербского актера Гойко Митича, который снялся в двенадцати фильмах, рассказывающих о борьбе американских индейцев за выживание, свободу. И эти фильмы имели огромный успех.

Гойко Митич успел побывал в Донбассе на передовой, говорит, воочию все воспринимается ужаснее, чем по телевизору.

Украинские войска, несмотря на выборы, на односторонние киевские перемирия, стреляют и убивают. По данным народной милиции, только в ДНР с января этого года погибли 19 военных, шестеро ранены, убиты 4 мирных жителя, 6 ранены, в том числе один ребенок.