Камни, газ и пули: в Панкисском ущелье ранены 15 полицейских

В Панкисском ущелье Грузии произошли столкновения полицейских с местными жителями, пострадали 15 сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщил глава МВД Грузии Георгий Гахария, который в воскресенье прибыл в ущелье, местное население протестует против строительства здесь ГЭС. По его словам, ситуация обострилась, когда разгневанные люди начали закидывать полицейских камнями. Отмечено несколько поджогов тракторов и другой техники. Для стабилизации обстановки МВД пришлось мобилизовать дополнительные силы, пишет РИА Новости.

Ранее в воскресенье жители Панкисского ущелья собрались в селе Ахметского района, чтобы помешать началу строительства малой ГЭС "Хадори-3" на реке Алазани у села Биркиани. Протестующие пытались помешать передвижению спецтехники, что привело к потасовке с полицейскими.

Позже Минэкономики Грузии заявило о приостановке строительства ГЭС. Казалось, что жители успокоились и проявили готовность к переговорам. Однако после того как в район прибыли дополнительные подразделения полиции и спецназа, противостояние возобновилось. Спецназ применил против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Сообщается, что пострадали некоторые местные жители и журналисты.

Глава МВД Грузии провел с протестующими переговоры — он пообещал, что строительство ГЭС будет временно приостановлено, а дополнительные подразделения полицейского спецназа из Панкисского ущелья будут выведены. Гахария призвал людей успокоиться. "Если 90 процентов местного населения будет против этого строительства, оно не продолжится", — сказал глава МВД, слова которого цитирует "Интерфакс". В то же время он заявил, что те, кто поднял руку на полицейских, будут наказаны.

В правительстве Грузии заявили, что также готовы провести с населением Панкисского ущелья переговоры по этому острому вопросу. Для этого на место отправились вице-премьер, глава МВД Георгий Гахария, второй вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили, министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили и советник премьера по вопросам регионального развития Созар Субари, пишет ТАСС.