Бывшие руководители Судана в тюрьме, их счета заморожены

Глава переходного Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в воскресенье сообщил об аресте счетов всех руководителей бывшей администрации страны.

"Лидеры правящей партии — в тюрьме, их счета под арестом", — заявил аль-Бурхан.

Оппозиционеры, брошенные за решетку бывшим президентом Омаром аль-Баширом, отпущены на свободу. Вновь созданный в прокуратуре Судана отдел по борьбе с коррупцией начнет поиск похищенных у государства денег и ценностей. У самого аль-Башира было найдено 350 тысяч долларов, около 7 миллионов евро и 5 миллиардов суданских фунтов, пишет ТАСС