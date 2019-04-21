Тульский военный "отметил" день рождения самоподрывом

Военнослужащий подорвался на гранате, празднуя свой день рождения. Трагедия произошла в Туле в ночь с субботы на воскресенье во время празднования дня рождения. Во время застолья именинник достал гранату, и боеприпас взорвался у него в руке. Виновник торжества получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда скорой помощи, сообщает Следственный комитет.