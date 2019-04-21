Удивительная Чукотка: место, в которое хочется вернуться

Удивительный регион Чукотка. Одновременно и самый северный, и самый восточный регион России. Именно там для всего мира начинается календарные сутки, ведь именно у наших берегов на том меридиане проходит международная линия перемены дат. Огромный ледяной край, где полгода зима, а столбик термометра опускается до минус 50. Сейчас на Чукотке весна. Но она совсем не похожа на это же время года где-нибудь в центральной России.

Василий — так уважительно и по имени погонщик обращается к вожаку упряжки. На льду Анадырского залива — занятие секции ездового спорта детско-юношеской спортивной школы. Тренировка перед соревнованиями — преодоление отвесного подъема на время.

Собаки в упряжке — коллектив сложный. Премудрости смело на заметку могут брать сотрудники отдела кадров любого предприятия.

"Впереди ставится тот, кто понимает и хочет бежать. Главное, чтобы хотел бежать, а командам потом научится", — рассказал Николай Калянто, тренер-преподаватель секции ездового спорта ДЮСШ.

Весна вступать в свои права в здешних суровых широтах не торопится. За военным бульдозером на лед каждые выходные отправляется вереница джипов: рыбалка — вопрос серьезный и общественно значимый.

Вот как выглядит покидание зоны комфорта по-чукотски. Обычный подъезд обычной анадырской пятиэтажки. Проходим систему тамбуров. Здесь стоят детские велосипеды, а за дверью уже начинается буран. При этом город продолжает жить, дети ходят в школы, детские сады, люди ходят на работу. Сила ветра — более 35 метров в секунду. Вот такая вот весна по-чукотски.

"Перевернуло все вверх дном на свете: морозная пурга и сильный ветер. Где небо? Где земля?" — так звучит в переводе на русский одна из песен современного чукотского этнорока в исполнении Вероники Ушолик. Не только суровый климат из песни, но и транспортная, энергетическая и информационная оторванность от большой земли – проблемы, традиционные для Чукотки и советских, и досоветских времен.

"Через два года на Чукотке появится доступ к широкополосному Интернету. Мы остаемся на сегодняшний день единственным регионом, где связь обеспечивается только через спутник. Это прорывное решение для региона. С Магаданом и Якутией мы строим дороги, чтобы включиться в общий каркас страны. И, конечно, энергомост Чукотка – Магадан, который объединит разорванные энергосистемы регионов и позволит дать нужную электроэнергию для новых проектов", — заявил губернатор Чукотского АО Роман Копин.

Как справедливо заметил классик, большое видится на расстоянии. А еще лучше — с высоты. До сегодняшних ударных строек региона приходится добираться самолетами и вертолетами, и то дорога занимает несколько часов. Зато видно и ЛЭП — будущий Интернет и энергомост — и строительство дороги. Конечно, еще не скоро, но обязательно тут поедут в том числе и легковушки на юг, в Магадан.

"Когда мы закончим, будет сквозной проезд. То есть мы сможем с материка приехать в Анадырь. В свое время была проблема до Магадана доехать на машине, сейчас спокойно можно проехать на легковой круглый год", — рассказал Игорь Топоров, старший прораб строительства.

Певек. Берег Ледовитого океана и один из портов Северного морского пути. Привычно дымит угольная ТЭЦ 1944 года постройки, но все изменится уже к следующем году. Для этого и строят здесь новый огромный причал.

Именно в этом месте уже совсем скоро забьется новое энергетическое сердце Чукотки. К этому причалу, строительство которого сейчас завершается, будет пришвартована плавучая атомная теплоэлектростанция — такого не было нигде и никогда. Реактор уже запущен в Мурманске, работает и ждет ледовой проводки к месту дислокации и генерации — в Певек.

В окрестностях Анадыря отправляемся в поездку на необычном транспорте. Под переметами еле угадывается чукотская редкость — дорога с твердым покрытием. Заброшенные военные городки сменяются снежной пустыней, пока в предгорьях из тумана не показываются военные городки, разрушенные уже полностью. Бесконечные повалившиеся заборы из колючей проволоки — некогда это было, наверное, самое секретное место на всем полуострове. Ко входу подбираемся уже пешком по сугробам, а до самого входа еще и долезть надо.

Целями ядерных ракет, которые в случае атомной войны должны были появиться из этих ворот, были американские системы РЛС, а также база подводных лодок вблизи Сиэтла. Заброшенная обитель "ракет возмездия". Туннели уходят в глубь горы, и без провожатого здесь было бы очень неуютно.

Помещения самого разного характера уходят в самую глубь горы — кабинеты, казармы, насосные, вентиляционные, гигантские залы для перегрузки или ремонта каких-то агрегатов. Все — за целой системой многотонных откатных дверей. Боевой расчет должен был переждать здесь ядерную атаку, и когда время начнет отсчитываться — уже не местное, не московское – оперативно произвести из здешних недр пуск той самой "Кузькиной матери". До Америки ведь рукой подать. Забросили это все по тому самому договору Договору РСМД, разговоры о котором вновь обрели актуальность.

С уверенностью можно сказать, что информация из Интернета не совсем верна. Здесь не просто больше километра, а гораздо больше. Километр мы уже прошли, а конца и края тоннелям не видно — бесконечные развязки и развилки, перекрестки, железнодорожные стрелки. Вряд ли строители этого просто циклопического подземного сооружения могли представить, что когда-то сюда будут отправляться экскурсанты, — просто на прогулку за острыми ощущениями. Лишь выбравшись на воздух и свет, замечаем: новая насосная станция, водопровод, новая ЛЭП, и охраняет все это сторож с собакой.

Чукотское телевидение привыкает жить по-новому — не как раньше, на час раньше ближайшего часового пояса, а уже в своем времени. Позади — масштабная техническая работа специалистов нашего холдинга не только здесь, но и в Москве.

"Сейчас все выровнялось. Считаю, что это очень хорошо. Это, конечно же, заметили жители Чукотки, потому что они посмотрели выступление и поздравление президента России ровно в 12 часов. До этого, к сожалению, мы праздновали Новый год и только в час могли послушать президента", — отметила Вероника Токмачева, заместитель директор ГТРК "Чукотка".

Национальный парк "Берингия". С учетом отступания льдов Чукотка — единственное место в Евразии, где белый медведь может нос к носу встретиться с бурым. И с возможными последствиями.

"В тот момент, когда у бурых медведей любовный сезон, у белых медведей – тоже. Но на льду. Поэтому они никак между собой не сталкивались. Сейчас же, с быстрым отступлением льдов, такие встречи могут происходить. И я не удивлюсь, если в ближайшее время у нас появятся метисы", — сказал Анатолий Кочнев, старший научный сотрудник отдела экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН, сотрудник национального парка "Берингия".

Самый длинный внутрироссийский авиарейс — "Анадырь – Москва". 8,5 часа в воздухе. В оба направления, как правило, полный. Ведь, покидая Чукотку, ловишь себя на мысли, что сюда хочется вернуться.