Бойня на Шри-Ланке: остров погрузился в ужас и гнев

Серия смертоносных терактов произошла в Шри-Ланке в день, когда католики празднуют Пасху. Всего было восемь взрывов — в роскошных отелях для туристов — The Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury — в храмах городов Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Местной полиции уже ясно, что в деле — террористы-смертники, предположительно, вернувшиеся домой после разгрома варварского псевдохалифата.

Восемь взрывов на Пасху. Остров — в панике. Праздничные службы в христианских храмах Шри-Ланки были в самом разгаре, когда один за другим террористы смертники привели в действия взрывные устройства.

Первый удар 8:45 по ланкийскому времени — в храме святого Антония в столице острова Коломбо.

Почти сразу за ним — второй взрыв — в церкви святого Себастьяна в городе Негомбо. И следом — в храме в пригороде Баттикалоа.

Одновременно взрывы гремят и в пятизвездочных отелях в столице острова Коломбо. Туристический сезон на Шри-Ланке не прекращается круглый год, и гостиницы всегда заполнены до отказа.

С первых минут становится очевидно: счет жертв идет на сотни. Через несколько часов после первой волны — новые взрывы. И снова — один в отеле и еще один в жилом комплексе. Судя по разрушениям и числу жертв, взрывные устройства имели внушительную мощность. В одном из храмов полностью обрушилась крыша.

Через несколько часов власти Шри-Ланки заявили: трое организаторов взрывов задержаны. Остальных причастных продолжают искать.

Ужас и гнев — это сейчас главные эмоции на острове. Более 200 убитых, 500 раненых. Стоит ли ждать новых взрывов, а если да, то где на этот раз? Толпы местных жителей на улицах готовы хватать всех подозрительных, в первую очередь, мусульман. Премьер-министр Шри-Ланки пытается успокоить граждан.

Туристов из России, заявляет наш МИД, среди пострадавших нет. Но как минимум 35 иностранцев стали жертвами этой террористической атаки. Это граждане Великобритании, США и Голландии. Именно на эти жертвы и был расчет террористов, когда они взрывали бомбы в популярных туристических отелях Коломбо.

Еще 10 дней назад информаторы спецслужб предупреждали: на острове готовится серия терактов в основных христианских храмах. Сообщалось так же, что смертников для проведения атак готовит исламистская организация "Тоухиит Джамаат" (запрещена в РФ). Однако эти сообщения то ли проигнорировали, то ли просто не успели вычислить боевиков.

Выбор времени и места для удара дает основания предполагать, что именно христиане были главной целью боевиков. Католиков на буддисткой Шри-Ланке не более 7%, но христианские храмы — наследие колониального прошлого — не пустуют никогда.

Молитвы в память о жертвах терактов и за скорейшее выздоровление раненых возносили сегодня в Ватикане. Папа Римский Франциск назвал случившееся актом "жестокого насилия".

В марте прошлого года по острову прокатилась волна религиозных столкновений между местными буддистами и мусульманами. Тогда властям на 10 дней пришлось ввести чрезвычайное положение. Однако тогда туристические районы погромщики обходили стороной. Как поведут себя власти Шри-Ланки на этот раз, ведь с подобным целенаправленным и изощренным террором остров сталкивается впервые?

До 6 утра 22 апреля на всем острове будет действовать комендантский час. Для предотвращения распространения слухов и недостоверной информации были заблокировали все без исключения социальные сети и мессенджеры.

Несмотря на заявления официальных властей, что ситуация находится под контролем, будущей ночью и местные жители, и туристы вряд ли смогут спать спокойно.