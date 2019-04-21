Тема:
Взрывы на Шри-Ланке 11 минут назад
Бойня на Шри-Ланке: остров погрузился в ужас и гнев
Серия смертоносных терактов произошла в Шри-Ланке в день, когда католики празднуют Пасху. Всего было восемь взрывов — в роскошных отелях для туристов — The Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury — в храмах городов Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Местной полиции уже ясно, что в деле — террористы-смертники, предположительно, вернувшиеся домой после разгрома варварского псевдохалифата.
Восемь взрывов на Пасху. Остров — в панике. Праздничные службы в христианских храмах Шри-Ланки были в самом разгаре, когда один за другим террористы смертники привели в действия взрывные устройства.
Первый удар 8:45 по ланкийскому времени — в храме святого Антония в столице острова Коломбо.
Почти сразу за ним — второй взрыв — в церкви святого Себастьяна в городе Негомбо. И следом — в храме в пригороде Баттикалоа.
Одновременно взрывы гремят и в пятизвездочных отелях в столице острова Коломбо. Туристический сезон на Шри-Ланке не прекращается круглый год, и гостиницы всегда заполнены до отказа.
С первых минут становится очевидно: счет жертв идет на сотни. Через несколько часов после первой волны — новые взрывы. И снова — один в отеле и еще один в жилом комплексе. Судя по разрушениям и числу жертв, взрывные устройства имели внушительную мощность. В одном из храмов полностью обрушилась крыша.
Через несколько часов власти Шри-Ланки заявили: трое организаторов взрывов задержаны. Остальных причастных продолжают искать.
Ужас и гнев — это сейчас главные эмоции на острове. Более 200 убитых, 500 раненых. Стоит ли ждать новых взрывов, а если да, то где на этот раз? Толпы местных жителей на улицах готовы хватать всех подозрительных, в первую очередь, мусульман. Премьер-министр Шри-Ланки пытается успокоить граждан.
Туристов из России, заявляет наш МИД, среди пострадавших нет. Но как минимум 35 иностранцев стали жертвами этой террористической атаки. Это граждане Великобритании, США и Голландии. Именно на эти жертвы и был расчет террористов, когда они взрывали бомбы в популярных туристических отелях Коломбо.
Еще 10 дней назад информаторы спецслужб предупреждали: на острове готовится серия терактов в основных христианских храмах. Сообщалось так же, что смертников для проведения атак готовит исламистская организация "Тоухиит Джамаат" (запрещена в РФ). Однако эти сообщения то ли проигнорировали, то ли просто не успели вычислить боевиков.
Выбор времени и места для удара дает основания предполагать, что именно христиане были главной целью боевиков. Католиков на буддисткой Шри-Ланке не более 7%, но христианские храмы — наследие колониального прошлого — не пустуют никогда.
Молитвы в память о жертвах терактов и за скорейшее выздоровление раненых возносили сегодня в Ватикане. Папа Римский Франциск назвал случившееся актом "жестокого насилия".
В марте прошлого года по острову прокатилась волна религиозных столкновений между местными буддистами и мусульманами. Тогда властям на 10 дней пришлось ввести чрезвычайное положение. Однако тогда туристические районы погромщики обходили стороной. Как поведут себя власти Шри-Ланки на этот раз, ведь с подобным целенаправленным и изощренным террором остров сталкивается впервые?
До 6 утра 22 апреля на всем острове будет действовать комендантский час. Для предотвращения распространения слухов и недостоверной информации были заблокировали все без исключения социальные сети и мессенджеры.
Несмотря на заявления официальных властей, что ситуация находится под контролем, будущей ночью и местные жители, и туристы вряд ли смогут спать спокойно.
Ранее по теме
-
В Коломбо нашли грузовик, на котором могли ездить бомбисты1 час назад
-
Восемь взрывов на Шри-Ланке унесли 215 жизней4 часа назад
-
Убийство 207 человек на Шри-Ланке: есть задержанные5 часов назад
-
Пасхальные теракты: виновные установлены, Москва напомнила о совместной борьбе6 часов назад
-
Серия терактов на Шри-Ланке: посольство РФ усиливает меры безопасности7 часов назад
-
Восьмой взрыв: на Шри-Ланке ввели комендантский час8 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Серия терактов на Шри-Ланке
- Порошенко помолился, Зеленский зачитал рэп
- Какую тайну скрывает "голос" Кремля
- Дмитрий Быков пришел в сознание
- Маск заговорил по-русски
Самое читаемое
-
Выстрелом в голову убит актер культового фильма
- "Прятки на сутки". В соцсетях набирает популярность новая садистская игра для детей
- Был обречен: экспертиза показала, что Дмитрий Марьянов умер бы в любой клинике
- Достаточно небольшого кусочка в день: назван продукт, вызывающий рак кишечника
- Застали врасплох: режиссер Владимир Меньшов стал жертвой телефонных аферистов
Телеканал "Россия"
-
Накал страстей, как на "Евровидении": "Ну-ка, все вместе!" с Сергеем Лазаревым
- На "Евровидении-2019" выступит Мадонна
- В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Миллиард"
- Все мужчины Аллы Пугачевой
Вести.Экономика
-
Задержан экс-владелец банка "Югра" Алексей Хотин
- Москва может отказаться от создания российско-китайского самолета
- Минэкономразвития оценило оборот попавших под запрет украинских товаров в $4,3 млрд
- Топ-10 самых несчастных экономик мира
- Иностранцы увеличили инвестиции в российские компании на 40%
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Автосалон в Нью-Йорке-2019: обзор новинок!
- Водителей хотят официально разделить на любителей и профессионалов
- УАЗ создал экспедиционную версию "Хантера" за миллион рублей
- Renault Arkana: моторов и модификаций становится больше
- Mercedes-Benz представил "вседорожный S-Class"
Недвижимость
-
Все в огне: крупнейшие пожары в истории архитектуры
- Россиянам посоветовали покупать хрущевки, чтобы меньше платить за ЖКХ
- Дачный сезон: как защитить себя при сделках с недвижимостью
- Как Instagram заставляет молодежь покупать жилье
- Дома на Рублевке сдаются по цене квартир в Москве
- Женщина избила поленом владельца дома, когда тот попросил заплатить
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: продукты с отрицательной калорийностью все-таки существуют
- Стало известно, как гастрит переходит в рак желудка
- Враг в отражении: что прыщи могут рассказать о здоровье
- В мужской бороде содержится больше микробов, чем в собачьей шерсти
- От ухудшения памяти до галлюцинаций: признаки шизофрении, которые стоит знать
Вести в 20.00
-
Порошенко и Зеленский встретились на стадионе
- Кабриолет "Аурус" отрепетировал парад
- 5% за каждый литр себе в карман: новое мошенничество на АЗС
- Доклад Мюллера: с Путиным никто не сговаривался
- Знаменитый Вернисаж в Измайлове может пойти под снос
Вести-Москва
-
В Подмосковье расследуют загадочную и жуткую смерть экстремала
- Смертельное ДТП: арестован внук бывшего вице-президента "АвтоВаза"
- Пассажиров лайнера "ЮТэйр" оштрафовали за страх
- Собянин рассказал о новшествах в столичных поликлиниках
- Мода на чтение: смартфоны против книг
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Астрономы обнаружили древнейшую молекулу во Вселенной
- Кто лучше скрывает измены, мужчины или женщины?
- Учёные восстановили функции мозга свиньи после смерти животного
- Чужой: метеор 2014 года пришёл не из Солнечной системы
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
В Сети появилось полное видео драки с участием Кокорина и Мамаева
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?