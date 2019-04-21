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21 апреля 201921:23

Второй тур выборов не уступил дебатам по эффектности

Автор: Дмитрий Киселёв

На Украине закрываются участки для голосования на выборах президента страны. Окончательные экзитполы еще впереди, но, по утечкам из киевского Центра Разумкова, цифры на 15:00 следующие: за Зеленского — 73%, у Порошенко – 23%. То есть Зеленский лидирует с тройным превосходством, не оставляя Порошенко никаких шансов даже в случае попыток фальсификаций. Погрешность этих цифр — 2-3%.

Срок Порошенко бесславно заканчивается, и можно точно утверждать, что большинство граждан Украины считает, что хватит. Вдобавок к тому, что страна при Порошенко деградировала экономически и экологически, демографически и культурно, на Украине еще и стало больше лжи, то есть президентская норма от Порошенко — агрессивный самообман. Собственно, агрессивно самообманываться и предлагал Порки, выдвигая себя на второй срок. Не прокатило.

Бездарная избирательная кампания перед вторым туром лишь увеличила отставание действующего президента от лидера гонки Зеленского. Последняя надежда у Порошенко была на дебаты, он даже заявлял, что одержит победу не по очкам, а нокаутом, но Зеленский просто поставил Петра Порошенко на колени как в буквальном, так и в переносном смысле. Порошенко, правда, сделал это, повернувшись к публике задом, что вышло и неуклюже, и карикатурно.

Дебаты, что прошли на киевском стадионе "Олимпийский", украинцы уже назвали "олимпийским котлом" для Порошенко — это ассоциации с Иловайском и Дебальцево — а трибуны по итогам словесной дуэли скандировали: "Зеленский! Зеленский!"

Впрочем, справедливости ради надо признать, что событие стало лишь очередным шоу, никто из кандидатов не предложил пути выхода страны из жесточайшего кризиса, да и ожидать этого было бессмысленно. Расчет был на спектакль. На колени первым опустился Зеленский. Но вышло все же театрально и в дурном смысле по-актерски. Как все было?

Автор: Екатерина Шереметьева

Избирательные участки в Киеве закрылись. Второй тур прошел не менее эффектно, чем дебаты на стадионе "Олимпийский": Зеленский показал журналистам бюллетень и получил протокол, в полицию поступили более 1000 обращений о нарушениях, не обошлось и без провокаторов. Но у украинцев уже сейчас есть повод вздохнуть с облегчением: выборы президента состоялись.

Первым из двух кандидатов проголосовал Владимир Зеленский. На участок приехал вовремя. Был в темных очках — признался, не выспался.

Крепкие телохранители еле сдерживали напор журналистов. В плотном окружении телекамер Зеленский прошел от дороги до избирательного участка. И только у входа центр внимания сместился. Кандидата в президенты с распростертыми объятиями — и не только — встретила активистка FEMEN. "Хватит насиловать Украину! Я прошу Зеленского и остальных политиков перестать насиловать нашу страну, потому что уже достаточно. Люди перестали надеяться", — заявила она.

Провокация Зеленского не расстроила. Кандидат вышел снова в приподнятом настроении и даже решил пошутить: "Мне нельзя говорить, за кого я голосовал, но за очень достойного человека".

А возле Дома офицеров, где голосовал Порошенко, — затишье. Журналистов в разы меньше, провокаторов и вовсе нет. Сам действующий президент после молебна решил перекреститься и перед входом на избирательный участок.

Повысить явку и убедить избирателей в благих намерениях оба кандидата пытались 19 апреля. Дебаты, о которых говорили больше, чем о самих выборах, состоялись.

Десять тысяч бойцов нацгвардии. И это не преувеличение. С самого утра стадион "Олимпийский" окружен сотрудниками полиции. И пока их даже больше чем тех, кто пришел посмотреть на дебаты. Таких мер безопасности Киев еще не видел.

Вереница зеленых жилетов затмевает национальные флаги. Людям приходится пробиваться сквозь стройные колонны полицейских ближе к стадиону. На пути – три пункта досмотра. Уже на первом требуют пригласительное от одного из штабов.

Билеты украинцы получали якобы заранее, по заявке на сайте Зеленского или Порошенко. Но, несмотря на небывалый пиар дебатов в теле- и радио эфирах, желающих послушать кандидатов оказалось меньше, чем мест на стадионе. Пригласительные, словно рекламные листовки, раздавали на улицах города.

Ждали 60 тысяч человек, но до стадиона дошла только треть. На одного сотрудника нацгвардии — всего 2 человека. К 16 часам очереди у рамок все-таки появились. Плечом к плечу стояли сторонники кандидатов-соперников.

Единый украинский народ на входе все-таки разделили. Те, кто получил билет от Зеленского, ушли налево, от Порошенко — направо. Границу между секторами охраняли не хуже государственной: волонтеры, кинологи и бойцы нацгвардии.

"Олимпийский" и правда поделили пополам. Установили две сцены. Ведущие периодически устраивают перекличку, а музыканты выступают то на одной, то на другой стороне.

О том, что это политические дебаты, говорили разве что надписи на сцене. Больше происходящее напоминало музыкальный фестиваль. Люди коротали часы в очереди за напитками и выпечкой, шутили, что не хватает только попкорна.

Но даже когда кандидаты вышли к народу, шоу не закончилось. Скорее, это была кульминация. Петр Порошенко поднялся на сцену к Зеленскому. Его сторонники остались на другой половине футбольного поля. Как бы не пытался докричаться до них действующий президент, его слова заглушал свист в фан-зоне Зеленского.

Слово берет Зеленский, снова — крики и гул, уже на другой стороне "Олимпийского". Два кандидата, две сцены, два лагеря избирателей. Казалось, если уберут ограждение, начнется стенка на стенку.

Куда больше единения было за пределами стадиона. Как будто во время футбольного матча, украинцы смотрели трансляцию дебатов в торговых центрах, барах и кафе, другие толпились у одного телефона на улице. И комментировали прямой эфир. Иногда даже лучше, чем ведущие.

Закончились дебаты ровно через час: свист на стадионе сменился украинским гимном. И все это время сторонники обоих кандидатов были разделены ограждением и живой цепью бойцов нацгвардии. но уже сейчас они встретятся на улице.

То ли устали, то ли разочаровались. Люди выходили со стадиона поникшие, как будто после проигрыша любимой футбольной команды. Через несколько часов после дебатов на Украине наступил "день тишины". Но помолчать не получилось.

Поздним вечером суд решал вопрос об отмене регистрации кандидата в президенты Владимира Зеленского. Общественник обвинил его в подкупе избирателей. Повод — распространение билетов на дебаты. Почему обделил вниманием Порошенко, не объяснил. Иск в итоге отклонили, в штабе актера назвали этот процесс провокацией и попыткой сорвать выборы. Не получилось. Избиратели пришли на участки.

В Центральной избирательной комиссии начинают подсчет голосов. О первых обработанных протоколах расскажут на пресс-конференциях 22 апреля. Всю текущую информацию — о явке, нарушениях и данных экзитпола — транслируют на площади у ЦИК. Это место в ближайшие дни, видимо, станет самым людным в столице.

Текст: "Вести недели"

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