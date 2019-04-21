В Коломбо нашли грузовик, на котором могли ездить бомбисты

Полиция задержала грузовик, на котором могли передвигаться террористы в Шри-Ланке. Предположительно на нем перевозили взрывчатку.

Это произошло в районе Уэллаватт города Коломбо​​​.

Кроме того, полиция задержала восьмого подозреваемого, передает "Интерфакс".

В праздник Пасхи в католических церквях и отелях Шри-Ланки произошли 8 взрывов. Более 215 человек погибли, среди них – 35 иностранцев. Более 450 получили ранения передает РИА Новости.