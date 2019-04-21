"Пари Сен-Жермен" досрочно стал чемпионом Франции

В матче 33-го тура чемпионата Франции идущий вторым в турнирной таблице «Лилль не смог обыграть аутсайдера лиги 1 "Тулузу" – 0:0. Ничейный результат официально оформил победу "Пари Сен-Жермен" в первенстве страны.

За пять туров до конца чемпионата преимущество "ПСЖ" над "Лиллем" составляет 16 очков. Таким образом, парижане завоевали восьмой чемпионский титул в истории и шестой за последние семь сезонов.

Единожды прервать гегемонию "ПСЖ" за последние семь лет в 2017 году смог "Монако", с которым подопечным Томаса Тухеля предстоит сыграть ближайшем матче. Игра состоится в воскресенье, 21 апреля и пройдет на поле "Парк де Пренс" в Париже, начало – в 22:00 по московскому времени.