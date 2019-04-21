"Квартал 95" подготовился к жизни без Зеленского

Украинская студия "Квартал 95" готовится провести съемки без Владимира Зеленского, который участвует в выборах президента страны.

Как сообщил представитель студии и штаба Зеленского Артем Гагарин, съемки намечены на 5 мая, и сценарий концерта уже написан. "Жизнь продолжается", — добавил он.

"Если "95-й квартал" остановится, то кто будет шутить над Зеленским?" — задался Гагарин риторическим вопросом, который приводит РИА Новости. Вместе с тем он выразил мнение о том, что Зеленский не даст повода для шуток такого рода.

Студия "Квартал 95" была основана в 2003 году и основал ее именно Владимир Зеленский. Несколько дней назад он заявил о выходе из своего бизнеса.

Второй тур выборов президента Украины проходит в воскресенье, 21 апреля. В нем участвуют два кандидата: действующий глава Украины Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Избирательные участки закроются в 20 часов местного времени (совпадает с московским).