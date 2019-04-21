Обнаружен источник загрязнения российской нефти

Все проблемы с качеством нефти в нефтепроводе "Дружба" будут устранены в ближайшее время, говорится в заявлении министерства энергетики РФ. В нем уточняется, что проблема носит технический характер — в транспортируемой в западном направлении нефти повысился уровень органических хлоридов.

О проблеме первой заявила компания "Транснефть". Источник загрязнения обнаружен на участке Самара — Унеча. Меры были приняты незамедлительно: локализован очаг возникновения повышенной концентрации органических хлоридов, перенаправлены грузопотоки. Ситуация находится на контроле, заявляют в Минэнерго.

Гендиректор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко подтвердил, что ухудшение качества транспортируемой на предприятия нефти фиксируется на протяжении уже нескольких дней. По его данным, уровень органических хлоридов превышен в 20 раз. С целью сохранить оборудование, которое может пострадать от коррозии из-за некачественного сырья, загрузка на заводе снижена на 40%.

Временное ухудшение качества нефти, транспортируемой в западном направлении, не должно сказаться на работе белорусских нефтеперабатывающих Мозырского и Новополоцкого заводов — основных потребителей, считают в Минэнерго. В ближайшее время ситуация с поставками должна стабилизироваться. Стороны также намерены обсудить технические и компенсационные вопросы.