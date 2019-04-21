"Реал" разгромил "Атлетик" благодаря хет-трику Бензема

В матче 33-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" из Бильбао. Встреча, проходившая на поле стадиона "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 3:0 в пользу команды французского специалиста Зинедина Зидана.

В составе победителей хет-трик оформил французский нападающий Карим Бензема, забивший мячи на 47-й, 76-й и 90-й минутах встречи, ассистировали форварду Марко Асенсио, Лука Модрич и Гарет Бэйл соответственно.

"Реал" одержал третью победу в последних пяти играх и с 64 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Атлетик" расположился на седьмой строчке, имея в активе 46 очков. В следующем туре "сливочные" 25 апреля на выезде сыграют с "Хетафе", а баски днем ранее встретятся с "Леганесом".