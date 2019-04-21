Украина: избирательные участки закрылись, появились первые экзитполы

Второй тур выборов президента Украины завершен, закрылись все избирательные участки. По последним данным (17:00), явка составила около 50 процентов. Согласно экзитполам от "112 Украина" и NewsOne, Владимир Зеленский набирает 72,5 процента голосов, а Петр Порошенко - 27,5. Национальный экзитпол-2019 дает примерно те же цифры: 73,2 и 25,3 процента. Кандидат-комик поблагодарил семью и избирателей, заявив: "Мы сделали это вместе". Его конкурент ранее обещал принять любой выбор украинцев.

Мероприятие не обошлось без конфузов: Зеленский случайно совершил акт политического эксгибиционизма (показал заполненный бюллетень, за что был оштрафован), а Порошенко, призывавший всех носить вышиванки, предпочел народной одежде деловой костюм. Кроме того, на избирательном участке одного из кандидатов поджидала феминистка с традиционно расписанным телом. Что касается нарушений, то МВД сообщило как минимум о 1167 обращениях и 15 заведенных делах, передает РИА Новости.

Первый тур выборов состоялся 31 марта, тогда Зеленский оторвался от Порошенко, получив почти в два раза больше голосов, чем действующий президент. Вели себя кандидаты по-разному: "шоколадный король" превратился в брутала с пулеметом, а актер мирно играл с котиками и шутил. Диалога в ходе дебатов 19 апреля не случилось — стороны лишь обвиняли друг друга, обменивались колкостями, на вопросы не отвечали. Зато постояли на коленях, тоже по-разному: Зеленский — опустился на оба, лицом к посетителям "Олимпийского", Порошенко — на одно и спиной к ним. Впрочем, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко дала фору обоим, плюхнувшись на колени с разбега. Так или иначе, но эксперты сошлись во мнении, что от Порошенко украинцы устали, что показал и первый тур, и дебаты.

В Кремле, тем временем, считают, что оценивать выборы можно лишь по итогам второго тура. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимиру Путину не нужны сделки ни с Зеленским, ни с Порошенко, но Москва хотела бы хороших и взаимовыгодных отношений с Киевом. Глава МИД РФ Сергей Лавров тоже не стал делать скоропалительных выводов — нужно посмотреть, уйдут ли кандидаты дальше слов. Такое мнение он выразил, беседуя со "Звездой".