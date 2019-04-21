Быков пообещал скоро вернуться

Писатель и журналист Дмитрий Быков приступит к работе при первой же возможности. Но пока ему нужна реабилитация, написал он главному редактору "Эха Москвы" Алексею Венедиктову. На что Венедиктов ответил, он очень рад такому обстоятельству.

Ранее председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов рассказал, что Быков пришел в себя и начал общаться.

16 апреля Быкову стало плохо в самолете. Писатель летел в Уфу. Там же его госпитализировали. После консилиума его отправили в Москву, все расходы взяла на себя "Новая газета", передает "Интерфакс".