Зеленский и Порошенко выступили с первыми заявлениями

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выразил благодарность избирателям за поддержку. Он выступил перед ними вечером в воскресенье, 21 апреля, после закрытия участков для голосования во втором туре выборов.

Зеленский поблагодарил, в частности, своих родителей, жену — за силу и выдержку, всех украинцев: и тех, кто его поддержал, и тех, кто сделал другой выбор. Обращаясь к избирателям, Зеленский заявил: "Я обещаю, что никогда не подведу вас". Его слова цитирует ТАСС.

Со своей стороны, Петр Порошенко заявил, что не намерен покидать политику. "Я уйду из офиса, но хочу твердо подчеркнуть, что я не ухожу из политики", — сказал он в своем штабе сразу после объявления результатов экзит-полов в своем штабе в воскресенье. Высказывания Порошенко цитирует "Интерфакс".

Он призвал свою команду, а также украинцев, представителей СМИ никогда не сдаваться. "Не сдавайтесь ни в большом, ни в малом", — призвал Порошенко, добавив, что эти слова принадлежат Уинстону Черчиллю.

Пока еще действующий глава государства рассказал, что позвонит Зеленскому и поздравит его с победой на президентских выборах. Порошенко признал, что появившиеся результаты экзитполов дают очевидный ответ на вопрос о победителе президентских выборов.

Порошенко сообщил, кроме того, что готов "подставить плечо" новому президенту Украины, помогать ему в короткие сроки войти в курс всех дел. Он также признал, что президентские выборы прошли честно.

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев, комментируя почти очевидную победу Зеленского, заявил, что Россия пока не связывает с ним больших надежд.

По словам Косачева, Украина при Порошенко перестала быть суверенным государством. "А потому диспозиция по сути не изменилась: все те же санкции, демагогия про агрессию и оккупацию и не выполняемые Минские соглашения", — констатировал сенатор. По его словам, сможет ли Зеленский, отойдя от предвыборной риторики, стать самостоятельным президентом суверенной и независимой Украины, покажет только время.

Согласно данным экзитполов, которые появились сразу после закрытия избирательных участков, Зеленский набирает более 72,2 процента голосов, у Порошенко — 27,3 процента. По информации украинского ЦИК, явка во втором туре выборов на 20:00 составила 57,55 процента.