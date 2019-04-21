Россиянки победили итальянок и вернулись во вторую группу Кубка Федерации по теннису

Женская сборная России по теннису добилась убедительной победы в матче плей-офф Кубка Федерации против команды Италии. Россиянки обыграли своих соперниц со счетом 4:0 и завоевали право на следующий сезон выступить во второй мировой группе турнира.

После двух субботних побед сборной России, которых добились Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова, итальянки не имели права на поражение. Однако они не смогли даже сократить счет.

Решающей оказалась игра Павлюченковой против Мартины Тревизан, которая завершилась в пользу россиянки – 6:4, 6:3. После этой победы счет в противостоянии стал 3:0 в пользу нашей команды.

Согласно регламенту турнира, еще одна одиночная встреча была отменена. А в парной игре Анастасия Потапова и Влада Коваль обыграли Сару Эррани и Жасмин Паолини со счетом 4:6, 6:3, 10:7.

Встреча сборных России и Италии прошла в московском манеже ЦСКА на грунтовом покрытии.