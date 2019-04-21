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Выборы на Украине 3 минуты назад

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21 апреля 201921:00

МИД РФ: украинцы выбрали перемены

Данные экзитполов по результатам второго тура президентских выборов на Украине показали, что граждане страны проголосовали за перемены, заявил статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

"Теперь очередь нового руководства страны понять и реализовать надежды своих избирателей", — цитирует его слова РИА Новости.

Нынешний этап украинской истории Карасин назвал "ответственным" и конкретизировал, что это касается как внутренней, так и внешней политики Украины.

Со своей стороны, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя результаты выборов в своем Twitter, оценил "выступление" Петра Порошенко как полный провал.

По мнению Медведчука, столь низкий уровень поддержки Порошенко, о чем свидетельствуют данные экзитполов, стал ответом украинцев на его русофобскую политику.

По данным национального экзитпола, Владимир Зеленский на выборах набирает 73,2 процента голосов избирателей, Порошенко — 25,3 процента. Оба кандидата уже выступили с первыми заявлениями.

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