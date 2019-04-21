Зеленский: мы объединили Украину

Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, побеждает на выборах президента Украины, заявил, что его победа объединила страну.

Он выступил с видеообращением вечером в воскресенье, 21 апреля, после закрытия избирательных участков, Зеленский поблагодарил всех, кто был с его командой последние четыре месяца. Он заявил, что нынешний результат является совместным достижением.

"И главное, что мы сделали, – мы объединили Украину, объединили нашу жизнь, объединили наш народ", — заявил Зеленский, слова которого цитирует РИА Новости.

Со своей стороны, пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о переходе в оппозицию к Зеленскому.

"Новый президент будет иметь сильную оппозицию, очень сильную", — сказал Порошенко, выступая в своем избирательном штабе. Но, добавил он, Украина только выиграет от этого.

При этом Порошенко пообещал, что он будет препятствовать работе во благо Украины. Он выразил готовность "подставить плечо" президенту во всех его решения, которые будут отвечать национальным интересам Украины и приближать ее к Евросоюзу и НАТО, пишет ТАСС.

Порошенко также сказал, что готов помочь своему преемнику войти в курс государственных дел в мельчайших деталях.

Глава государства также призвал международное сообщество поддержать евроатлантический курс украинского государства с учетом неопределенной ситуации, сложившейся после победы Зеленского. Об этом, как сообщает "Интерфакс", Порошенко заявил, обращаясь к иностранным журналистам на английском языке.

Между тем первый заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой сообщил, что ведомство зафиксировало 1245 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента страны, в результате чего было открыто 17 уголовных дел, составлен 21 административный протокол. Как отметил представитель МВД, сотрудники правоохранительных органов продолжают охранять общественный порядок.

По данным национального экзитпола, Зеленский на выборах набирает 73,2 процента голосов, Порошенко — 25,3 процента.