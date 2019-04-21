Новости Спорт

Все видео этой рубрики
21 апреля 201921:39

"Ливерпуль" обыграл "Кардифф" и вернулся в лидеры АПЛ

EPA

Футболисты "Ливерпуля" в гостях обыграли "Кардифф Сити" со счетом 2:0 в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Эта победа позволила команде Юргена Клоппа вернуться на первую строчку в турнирной таблице АПЛ.

В первом тайме соперникам отличиться не удалось. А вот после перерыва "красные" забили в ворота Нила Этериджа два безответных мяча. Они оказались на счету Джорджиньо Вейналдума (57-я минута) и Джеймс Милнера (81-я, с пенальти).

"Ливерпуль" снова обошел "Манчестер Сити" в чемпионате Англии, набрав 88 очков. У "горожан" 86 баллов и одна игра в запасе. "Кардиф" занимает 18-е место с 31 очком.

В другой встрече дня лондонский "Арсенал" уступил дома "Кристал Пэлас" со счетом 2:3.

Сейчас

20:49

МИД РФ: украинцы выбрали перемены

20:19

Зеленский и Порошенко выступили с первыми заявлениями

20:05

Украина: избирательные участки закрылись, появились первые экзитполы

19:28

Имение Порошенко взяли под усиленную охрану

18:46

В Коломбо нашли грузовик, на котором могли ездить бомбисты

18:15

Тульский военный "отметил" день рождения самоподрывом

17:44

Число задержанных в Лондоне "экологов" перевалило за восемь сотен

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Зеленский обещает освободить украинских пленных и перезагрузить Минский процесс

Зеленский обещает освободить украинских пленных и перезагрузить Минский процесс

28 минут назад
Выборы Зеленского на Украине: остаточно прощавай?! Ольга Скабеева и Евгений Попов

Выборы Зеленского на Украине: остаточно прощавай?! Ольга Скабеева и Евгений Попов

3 часа назад
Захарова: Украина может осуществить перезагрузку

Захарова: Украина может осуществить перезагрузку

3 минуты назад
Около международного аэропорта в Шри-Ланке обезвредили самодельную бомбу

Около международного аэропорта в Шри-Ланке обезвредили самодельную бомбу

25 минут назад
Трампа проверил "политический" проктолог

Трампа проверил "политический" проктолог

1 час назад
Зеленский: мы объединили Украину

Зеленский: мы объединили Украину

53 минуты назад
После победы Зеленского Саакашвили купил билет и попросился на Украину

После победы Зеленского Саакашвили купил билет и попросился на Украину

31 минута назад
Медведев указал на важность баланса в экономике

Медведев указал на важность баланса в экономике

1 час назад
Обнаружен источник загрязнения российской нефти

Обнаружен источник загрязнения российской нефти

2 часа назад
Бойня на Шри-Ланке: остров погрузился в ужас и гнев

Бойня на Шри-Ланке: остров погрузился в ужас и гнев

1 час назад
Нотр-Дам: макроновская пятилетка может растянуться раза в четыре

Нотр-Дам: макроновская пятилетка может растянуться раза в четыре

2 часа назад
Гойко Митич ужаснулся, побывав на передовой в Донбассе

Гойко Митич ужаснулся, побывав на передовой в Донбассе

21 минута назад
Рак касается каждого: онкологи поставили перед собой сложнейшую задачу

Рак касается каждого: онкологи поставили перед собой сложнейшую задачу

38 минут назад
Выпускники программы кадрового резерва прошли огонь и воду

Выпускники программы кадрового резерва прошли огонь и воду

54 минуты назад
Голы Рассказова и Гулиева принесли "Спартаку" победу над "Енисеем"

Голы Рассказова и Гулиева принесли "Спартаку" победу над "Енисеем"

1 час назад
Кубок Федерации. Россиянки победили итальянок и вернулись во вторую Мировую группу

Кубок Федерации. Россиянки победили итальянок и вернулись во вторую Мировую группу

2 часа назад
Зеленский ткнул в Порошенко "отрубленными руками"

Зеленский ткнул в Порошенко "отрубленными руками"

2 часа назад
Быков пообещал скоро вернуться

Быков пообещал скоро вернуться

2 часа назад
Украина: избирательные участки закрылись, появились первые экзитполы

Украина: избирательные участки закрылись, появились первые экзитполы

2 часа назад
Несколько кордонов: имение Порошенко взяли под усиленную охрану

Несколько кордонов: имение Порошенко взяли под усиленную охрану

2 часа назад
Адвокат Трампа сообщил о связях Клинтон с Украиной

Адвокат Трампа сообщил о связях Клинтон с Украиной

3 часа назад
Тульский военный "отметил" день рождения самоподрывом

Тульский военный "отметил" день рождения самоподрывом

3 часа назад
Бывшие руководители Судана в тюрьме, их счета заморожены

Бывшие руководители Судана в тюрьме, их счета заморожены

4 часа назад
Камни, газ и пули: в Панкисском ущелье ранены 15 полицейских

Камни, газ и пули: в Панкисском ущелье ранены 15 полицейских

4 часа назад
Загитова и Трусова со своими собаками выступили на шоу Тутберидзе

Загитова и Трусова со своими собаками выступили на шоу Тутберидзе

4 часа назад
Число задержанных в Лондоне "экологов" перевалило за восемь сотен

Число задержанных в Лондоне "экологов" перевалило за восемь сотен

4 часа назад
Американский эсминец Ross вошел в порт Батуми

Американский эсминец Ross вошел в порт Батуми

4 часа назад
Пятилетний мальчик получил 50 тысяч за шутку про Зеленского

Пятилетний мальчик получил 50 тысяч за шутку про Зеленского

4 часа назад
Трамп заявил, что демократы не хотят работать на благо народа

Трамп заявил, что демократы не хотят работать на благо народа

5 часов назад
Экс-чемпиону UFC грозит до пяти лет тюрьмы за угрозы расправой

Экс-чемпиону UFC грозит до пяти лет тюрьмы за угрозы расправой

5 часов назад
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за "странное слово"

Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за "странное слово"

5 часов назад
"Захватчика" России генерала Романенко призвали сдать анализы

"Захватчика" России генерала Романенко призвали сдать анализы

5 часов назад
Питерское метро лишилось фирменного голоса

Питерское метро лишилось фирменного голоса

5 часов назад
У королевы Елизаветы – двойной праздник

У королевы Елизаветы – двойной праздник

6 часов назад
В Томске мародеры попытались пустить на дрова раритетное деревянное здание

В Томске мародеры попытались пустить на дрова раритетное деревянное здание

6 часов назад
Защитник ЦСКА Дивеев в матче с "Локомотивом" получил закрытую черепно-мозговую травму

Защитник ЦСКА Дивеев в матче с "Локомотивом" получил закрытую черепно-мозговую травму

6 часов назад
7 из 9: схвачен еще один беглец из тувинского ИВС

7 из 9: схвачен еще один беглец из тувинского ИВС

6 часов назад
Не революция, а эволюция: Путин рассказал выпускникам школы губернаторов, как лучше работать

Не революция, а эволюция: Путин рассказал выпускникам школы губернаторов, как лучше работать

6 часов назад
Какую тайну скрывает "голос" Кремля и может ли он ошибаться?

Какую тайну скрывает "голос" Кремля и может ли он ошибаться?

7 часов назад
Массовая драка мигрантов в Екатеринбурге попала на видео

Массовая драка мигрантов в Екатеринбурге попала на видео

7 часов назад
Яковлева стала жертвой группового изнасилования

Яковлева стала жертвой группового изнасилования

7 часов назад
На Кемаля Кылычдароглу напали в пригороде Анкары

На Кемаля Кылычдароглу напали в пригороде Анкары

7 часов назад
Россия готова сотрудничать с Эстонией

Россия готова сотрудничать с Эстонией

8 часов назад
У SpaceX случились проблемы с Dragon

У SpaceX случились проблемы с Dragon

8 часов назад
Я уехал в Астану, а приехал в Нур-Султан: что купить в Казахстане по цене двушки в Москве

Я уехал в Астану, а приехал в Нур-Султан: что купить в Казахстане по цене двушки в Москве

10 часов назад
Новосибирским спасателям пришлось убирать мусор после акции эко-активистов

Новосибирским спасателям пришлось убирать мусор после акции эко-активистов

11 часов назад
Рыболовный сезон: как не подцепить паразита

Рыболовный сезон: как не подцепить паразита

11 часов назад
"Яндекс" поселил "Алису" в смарт-колонку крупного зарубежного производителя

"Яндекс" поселил "Алису" в смарт-колонку крупного зарубежного производителя

19.04.2019 20:12
Nissan GT-R за миллион евро оказался никому не нужен

Nissan GT-R за миллион евро оказался никому не нужен

19.04.2019 19:21
Анатолий Кролл отметит в "Зарядье" День джаза

Анатолий Кролл отметит в "Зарядье" День джаза

19.04.2019 14:57
Самая зрелищная премьера весны: фильм "Миллиард" выходит в широкий прокат

Самая зрелищная премьера весны: фильм "Миллиард" выходит в широкий прокат

18.04.2019 12:00