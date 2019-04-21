"Ливерпуль" обыграл "Кардифф" и вернулся в лидеры АПЛ

Футболисты "Ливерпуля" в гостях обыграли "Кардифф Сити" со счетом 2:0 в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Эта победа позволила команде Юргена Клоппа вернуться на первую строчку в турнирной таблице АПЛ.

В первом тайме соперникам отличиться не удалось. А вот после перерыва "красные" забили в ворота Нила Этериджа два безответных мяча. Они оказались на счету Джорджиньо Вейналдума (57-я минута) и Джеймс Милнера (81-я, с пенальти).

"Ливерпуль" снова обошел "Манчестер Сити" в чемпионате Англии, набрав 88 очков. У "горожан" 86 баллов и одна игра в запасе. "Кардиф" занимает 18-е место с 31 очком.

В другой встрече дня лондонский "Арсенал" уступил дома "Кристал Пэлас" со счетом 2:3.