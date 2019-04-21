После победы Зеленского Саакашвили купил билет и попросился на Украину

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сразу после оглашения данных экзитполов подал в СБУ прошение снять запрет на въезд Украину. И у него уже куплен билет.

Саакашвили назвал происходящее электоральной революцией, украинцы вымели метлой весь старый политический класс. И он хочет быть в стране, которую любит так же, как и свою родную Грузию.

Саакашвили вместе с тем считает, что Владимиру Зеленским будет очень трудно бороться со старой мафией, передает РИА Новости.

Сегодня прошел второй тур президентских выборов на Украине. По данным экзитполов, побеждает Владимир Зеленский.