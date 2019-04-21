Около международного аэропорта в Шри-Ланке обезвредили самодельную бомбу

Самодельное взрывное устройство обезвредили недалеко от международного аэропорта Бандаранаике в Шри-Ланке.

О подозрительном предмете возле дороги в полицию сообщили местные жители. Бомбу обезвредили саперы контролируемым взрывом.

К аэропорту были стянуты дополнительные силы для обеспечения мер безопасности.

Восемь взрывов в пасхальное воскресенье унесло 215 жизней на Шри-Ланке. Травмы получили более 450 человек.

Власти Шри-Ланки задержали 13 человек, подозреваемых в терроризме, передает РИА Новости.