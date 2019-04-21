Зеленский обещает освободить украинских пленных и перезагрузить Минский процесс

Владимир Зеленский, победивший, по данным экзитполов, во втором туре выборов президента Украины, заявил, что сейчас задачей номер один для его команды является освобождение украинских военнопленных, моряков, заключенных, возвращение их на родину.

"Я сделаю все, чтобы вернуть — не могу обещать, но я сделаю, чтобы вернуть — наших ребят домой. Это приоритетная задача", — подчеркнул Зеленский на брифинге в своем штабе в воскресенье вечером.

Он также заверил, что переговоры в "нормандском формате" будут продолжены. Зеленский убежден, что должна быть также продолжена работа в минском формате, однако последний нуждается в "перезагрузке".

"Мы будем продолжать Минский процесс. Мы будем его перезагружать. Я думаю, что у нас будут замены кадровые", — приводит слова Зеленского "Интерфакс".

Еще одной приоритетной задачей он назвал это прекращение огня в Донбассе.

Кроме того, Зеленский заявил, что намерен провести кадровые перестановки, в том числе сменить генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Он назвал Луценко "старой командой", которую нужно обновлять. "Это относится не только к господину Луценко", — сказал Зеленский. В этой связи он анонсировал отдельную пресс-конференцию по кадровым вопросам.

Зеленский сообщил также, что действующий глава государства Петр Порошенко поздравил его с победой на выборах и пообещал свою помощь.

Победивший кандидат на высший государственный пост в стране заявил и о том, что будет защищать украинский язык.

С победой на выборах президента Украины Зеленского уже поздравили канцлер Австрии Себастьян Курц и министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем.