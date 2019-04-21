Российские хоккеисты потерпели первое поражение на юниорском чемпионате мира

Юниорская сборная России в третьем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой, который проходит в Швеции, встречалась с американскими сверстниками. Россияне уступили сопернику со счетом 3:6, потерпев первое поражение на турнире.

В составе победителей дубль оформил Коул Кофилд. Также за команду США шайбы забросили Джек Хьюз, Алекс Тюркотт, Мэттью Болди и Мэттью Беньерс. За россиян отличились Егор Чинахов, Родион Амиров и Егор Спиридонов.

Сборная России занимает второе место в группе, набрав шесть очков после трех игр. Россияне уже гарантировали себе место в четвертьфинале турнира. Следующая встреча нашей команды состоится 23 апреля против шведских хоккеистов.