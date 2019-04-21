Захарова: Украина может осуществить перезагрузку

Украина может осуществить перезагрузку, выработав общенациональную повестку после победы Владимира Зеленского, написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

И в следующий раз не придется отключать от голосования миллионы собственных граждан.

Сегодня прошел второй тур президентских выборов на Украине. По данным национальных экзитполов, побеждает Зеленский.

Ранее заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что данные экзитполов по показали, что граждане страны проголосовали за перемены. Теперь дело властей – оправдать доверие граждан.