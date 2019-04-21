Тренер "Спартака" Кононов: доволен всеми без исключения в игре с "Енисеем"

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов дал оценку игре своей команды в матче 24-го тура чемпионата России по футболу против красноярского "Енисея". По мнению наставника красно-белых, чтобы победить команду Дмитрия Аленичева, его подопечным нужно было действовать нестандартно.

"Непросто играть с командой, которая отходит к своей штрафной, нужны были нестандартные действия. Мы взял три очка, не пропустили, я доволен всеми без исключения", – приводит слова Кононова ТАСС.

Напомним, что московский "Спартак" на своем поле обыграл "Енисей" со счетом 2:0. Следующую встречу красно-белые проведут 25 апреля на выезде против тульского "Арсенала".