Представитель РПЦ поздравил Зеленского с победой

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал: "Поздравляю Владимира Зеленского с яркой и убедительной победой. Молюсь о том, чтобы прекратились гонения на Церковь, чтобы в дорогой моему сердцу Украине воцарился мир. А Порошенко получил, что заслужил"

Как сообщалось, по результатам экситполов во втором туре президентских выборов президента Украины победу одерживает кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, получивший свыше 70 процентов голосов избирателей и почти втрое опередивший действующего главу государства Петра Порошенко, напоминает ТАСС.