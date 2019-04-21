Тренер "Енисея" Аленичев: "Спартаку" очки нужнее

Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев после матча 24-го тура чемпионата России по футболу с московским "Спартаком" признался, что хозяева поля добились закономерной победы. Также он пожелал команде Олега Кононова попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

"Закономерная победа фаворита матча… Ему очки важнее в борьбе за попадание в Лигу чемпионов, что и пожелал Олегу Кононову", – цитирует Аленичева РИА Новости.

Также он заявил, что травма Артура Саркисова помешала его команде отыграться в матче. "Мы в меньшинстве играли полчаса, рассчитывать на спасение матча не стоило, чем и воспользовался "Спартак", – отметил наставник "Енисея".

Напомним, что красноярский клуб в гостях уступил красно-белым со счетом 0:2.