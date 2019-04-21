ЦИК Украины обнародовал данные о явке

По результатам обработки протоколов 198 из 199 избирательных округов Центральная избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 20:00 во втором туре выборов президента страны явка избирателей составила 62,06 процента. В первом туре голосования явка составила 62,08 процента.

Одновременно сообщается, что самая высокая явка была зафиксированы во Львовской области — 67,34 процента, самая низкая — в Закарпатской области (46,38 процента), передает ТАСС.

После подсчета 5,27 протоколов лидирует кандидат на высший государственный пост от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, набравший 71,9 процента голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко отстает почти второе, набирая 25,79 процента. Его поддержали лишь в двух областях Украины.

Как сообщалось, по результатам всех экситполов во втором туре президентских выборов побеждает кандидат Владимир Зеленский с результатом около 73процентов голосов, его оппонент Петр Порошенко набрал лишь 25,5 процента.