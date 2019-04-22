Виктор Медведчук: полный провал Порошенко - это ответ граждан Украины на государственную русофобию

По мнению главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, "Полный провал Порошенко на выборах — это ответ граждан Украины на его политику антироссийской истерии и пещерной русофобии, возведенной в ранг государственной ", — об этом он написал в своем твиттере, сообщает телеканал "Россия 24".