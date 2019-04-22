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22 апреля 201900:45 Антон Подковенко

Выборы на Украине: ждать ли перезагрузку отношений с Россией?

Владимир Зеленский займет кресло президента Украины. Он одержал уверенную победу во втором туре, набрав втрое больше голосов, чем его оппонент Пётр Порошенко. Тот признал своё поражение, но заявил — из политики не уйдёт и составит серьёзную оппозицию новой власти. Ну а Зеленский делает программные заявления — впервые за эту кампанию. Лучше поздно, чем никогда.

Зеленский — это теперь серьёзно. Вот каким был последний отсчёт перед закрытием избирательных участков: конфетти, аплодисменты. И речь, как на вручении Оскара.

"Сейчас не будет никакого пафоса, я просто хочу сказать спасибо! своим родителям — за поддержку, что они это пережили! Моей жене, за силу и выдержку", — заявил Владимир Зеленский. "Посмотрите, мы снимали этот ролик – это не монтаж, это не фэйк! посмотрите, какой сектор! Семьдесят три!"

Это номер сектора – на стадионе Олимпийский, где снимали предвыборный ролик "кандидата Зе", где были дебаты. И 73 процента полученных им голосов по предварительным итогам. Что, на самом деле, мало кого удивило. Разгромный счёт при значительной явке, на глазах тысяч международных наблюдателей.

"Это разгром сегодняшнего режима, это приговор не только президента, но и парламента, который проводил националистическую политику, и правительства, которое не решило экономических проблем, это закономерный итог пятилетнего пребывания президента на посту", — отметил Юрий Бойко, лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

На один из главных вопросов на своей первой пресс-конференции — про отношения с Россией, заданный на русском, Зеленский по-русски и ответил.

"Мы будем действовать в нормандском формате, главное это минский процесс. Будут замены кадровые. Минское направление, действовать, чтобы остановить войну, вернуть заключённых — всех, у меня пока нет статуса президента Украины – я беседовал с родителями — я сделаю всё, чтобы вернуть наших ребят домой, каждого украинца", — заявил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский создал образ несистемного, энергичного кандидата, который выступает против провалившейся, погрязшей в коррупции "элиты". Избиратель ждёт конкретных действий.

"Он столкнулся с проблемами, с которым был Порошенко, никто не управлял государством , американцы пришли надолго, чуть не сказал навсегда… Это верховенство права — и экономика, люди устали", — считает Владимир Олейник, народный депутат Украины V, VI и VII созывов.

Пока Зеленский заявил, что поменяет местонахождение Администрации президента, чтобы в Киеве было меньше пробок; обещал собрать журналистов и блогеров, чтобы формировать информационную повестку насчёт прекращения войны на востоке страны. Но и Пётр Порошенко прощаться не спешит.

"Я уйду из офиса, но хочу твердо заявить, я не уйду из политики, буду бороться за Украину и хочу отдельно объяснить, почему. Потому что наша команда должна бороться за то, чего мы добились в этих сложных условиях за эти пять лет", — заявил Порошенко.

Судя по всему, Порошенко имеет в виду попытку "парламентского реванша". Осенью выборы в Верховную Раду. Однако о "закате" — и это самое мягкое выражение — политической карьеры пока ещё действующего главы государства говорят всё больше, в том числе на самой Украине. А он намекает, что возглавит "сильную оппозицию".

"Я считаю, что после такого разгромного поражения ему будет очень трудно, он с токсичным активом, если он возглавит политическую силу, если она не разбежится, она не преодолеет пятипроцентный барьер, как можно быть лидером оппозиции, декларируя то же самое? Зеленский тоже говорит, что НАТО это наше все и так далее, единственное отличие – один вор, другой не известен, как крупный руководитель", — считает Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

Нынешние выборы и то, что было перед президентской кампанией — взаимный анти-пиар, стадионная патетика, даже на фоне крайне эмоциональной политической жизни Украины. очень выделялось. Но теперь настают будни — реальность которых: война на Донбассе, шатающаяся экономика страны. И то, как будет справляться новый президент, покажет, насколько оправданы 73 процента: это анти-рейтинг Порошенко, или Украину ждёт перезагрузка?

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