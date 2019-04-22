Кто стоит за терактами на Шри-Ланке

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки в связи с терактами в стране. Ростуризм призывает россиян, которые сейчас находятся на острове, по возможности не покидать курортных зон. Жертвами серии взрывов там стали более двух сотен человек, более полутысячи — ранены.

На острове — комендантский час, жителям с шести вечера до шести утра не рекомендуется выходить из дома. На улицах всех крупных городов стоят военные патрули. Международный аэропорт — под усиленной охраной, рядом обнаружили самодельную бомбу. Отключены мессенджеры и соцсети, в ближайшие дни будут закрыты все университеты и школы. В минобороны заявляют – все эти меры приняты из соображений безопасности, пока ищут тех, кто стоит за атаками.

"Виновные установлены. Мы не дадим шанс этим экстремистским группам действовать и делать то, что они делали последние несколько дней. Мы предпримем необходимые действия, мы будем преследовать преступников вне зависимости от их религиозных убеждений", — заявил Динендра Руван, министр обороны Шри-Ланки.

Расследованием занимается специальный комитет. За первые сутки задержаны более десятка подозреваемых. Полицейские нашли грузовик, на котором предположительно перевозили взрывчатку.

Мишенями террористов стали в первую очередь верующие, которые собрались на пасхальные богослужения в трех главных католических храмах Шри-Ланки. Кроме того, бомбы практически синхронно сработали в четырех фешенебельных отелях острова, где часто останавливаются иностранцы. В числе погибших – граждане США, Великобритании, Дании, Японии и еще почти десятка стран. Граждан России среди них нет. В одной из пятизвездочных гостиниц смертник подорвал себя прямо в очереди за завтраком – известно, что мужчина зарегистрировался в отеле под именем Мохамед Аззам Мохамед и провел там ночь.

Шеф полиции несколько дней назад предупреждал о том, что возможна серия терактов. Ссылался на данные полученные от некоей западной спецслужбы. Однако никаких мер, чтобы предотвратить трагедию, в стране почему-то не приняли. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за теракты. Полиция подозревает радикальных исламистов. Пока неизвестно – были ли они местными жителями или прибыли на остров по туристической визе. Эксперты отмечают, именно сейчас на юге Азии — активно преследуют христиан, больше всего жертв, как раз среди прихожан. Взрывы в отелях – могут быть спровоцированы антизападными настроениями. Появилась информация, что у двух смертников — были связи с запрещенной группировкой ИГИЛ. Также есть версия, что теракты связаны с предстоящей 10-й годовщиной гражданской войны – между правительственными силами и сепаратистами, которые действовали на севере страны.